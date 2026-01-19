Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) participará de la edición 2026 del Foro Económico Mundial de Davos, principal espacio global de diálogo sobre los grandes desafíos económicos, sociales y geopolíticos del mundo.

Mediante la Resolución N° 0001-2026-BCRP-N, el Directorio del Banco Central autorizó el viaje de Velarde. La invitación fue cursada directamente por los organizadores del foro que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero en Davos-Klosters.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La estancia del presidente del BCRP será del 20 al 23 de enero, siendo el miércoles 21 su intervención en el panel denominado “Breaking Latin America’s Growth Ceiling” (Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina, por su traducción en inglés).

El foro responderá a la pregunta: ¿Cómo podemos acceder a nuevas fuentes de crecimiento? y contará con la participación de: Ilan Goldfajn (presidente del Banco Interamericano de Desarrollo), Simone Tebet (ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil), Altagracia Gomez Sierra (Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de México),Juan Carlos Mora (CEO de Bancolombia) y Gillian R. Tett (rectora de King’s College, Universidad de Cambridge).

Cabe precisar que el programa de este gira en torno a:

¿Cómo podemos cooperar en un mundo más cuestionado? ¿Cómo podemos acceder a nuevas fuentes de crecimiento? ¿Cómo podemos invertir mejor en las personas? ¿Cómo podemos implantar las innovaciones a gran escala y de manera responsable? ¿Cómo podemos crear prosperidad sin superar los límites planetarios?

La presencia de Velarde aporta propuestas en temas claves como crecimiento económico y construcción de confianza entre diversos actores públicos.