Durante una ceremonia en la que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue distinguido por su labor al mando de la institución, destacó su diagnóstico sobre el camino que debe tomar el país en búsqueda de un constante crecimiento económico: debemos ser menos clientelistas y más meritocráticos.

Velarde fue reconocido como doctor honoris causa por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, en mérito a su trayectoria profesional, fortalecimiento del BCRP y esfuerzos en la estabilidad de nuestra moneda nacional.

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En la ceremonia, se reconoció su capacidad intelectual, integridad y excelencia profesional al servicio del país que, en palabras autoridades de la mencionada casa de estudios, demuestra que las decisiones en materia económica pueden sustentarse en el criterio técnico, conocimiento y responsabilidad.

Además, representantes de la Universidad evidenciaron el papel del funcionario público al momento de proteger los ingresos de las familias, sus ahorros y posteriores pensiones.

Por su lado, Julio Velarde agradeció la distinción y confesó que los resultados también son de la institución luego de fortalecer la meritocracia con dos cursos que tienen por objetivo captar al mejor personal técnico.

También destacó los bajos niveles de inflación que mantiene el Perú, muy por encima de los problemas económicos que atravesaba el país en la década de los ochenta: empobrecimiento de la problación, además de la caída del ingreso per cápita y de la capacidad productiva.

Como pilar, el economista señaló la necesidad de mejorar el servicio civil, haciendo hincapié en la meritocracia como el medio para progresar, sin dejar de lado la educación como eje para la posibilidad de prosperidad.

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