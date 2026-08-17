El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, es reconocido doctor honoris causa por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, el 17 de agosto de 2026. (Captura de YouTube @UCSMAREQUIPA)
El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, es reconocido doctor honoris causa por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, el 17 de agosto de 2026. (Captura de YouTube @UCSMAREQUIPA)
Por Redacción EC

Durante una ceremonia en la que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue distinguido por su labor al mando de la institución, destacó su diagnóstico sobre el camino que debe tomar el país en búsqueda de un constante crecimiento económico: debemos ser menos clientelistas y más meritocráticos.

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