Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que se ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica del país, pero factores como la inestabilidad política “pasan factura al crecimiento económico”, el cual se ha ralentizado en los últimos años.

“Yo he estado con 30 primeros ministros. No lo digo con mal, es absurdo, y de ministros de Economía creo que fueron 23. Christine Lagarde, cuando era presidenta del Fondo Monetario Internacional, cada vez que me veía me preguntaba ‘¿tiene un nuevo ministro de Economía?’ y lo decía como broma, pero era una cosa así impresionante“, contó durante la convención minera PDAC 2026 en Toronto, Canadá.

El jefe del BCR también explicó que estos constantes cambios de ministros, y de viceministros y directores, hacen que proyectos que están avanzando se interrumpan y eso ha pasado factura en el crecimiento.

“Hay un avance económico sustancioso en 25 años, un avance que no se reconoce porque es un crecimiento que se ha ralentizado en los últimos 10 años. Y es una pena, realmente lo que ha venido pasando”, agregó Velarde.

Asimismo, destacó, que, pese a ello, la economía está sumamente fuerte y que los indicadores que determinan el Producto Bruto Interno (PBI) auguran un buen porvenir de la economía, por lo que la entidad monetaria ajustará su proyección de 3,3% para este 2026. Además, señaló que el empleo urbano en Lima viene creciendo fuertemente, y que la inversión privada creció en 10%.

“Obviamente hay riesgos que pueden afectarnos como la situación geopolítica o las elecciones, pero todo apunta para bien. El escenario más probable es que nos vaya bien. El empleo formal está en tasas excepcionales de 6,2%. El empleo urbano en Lima viene creciendo fuertemente en un montón de sectores como Comercio y Servicios. La demanda ha sido fuerte y la inversión privada creció en 10%”, finalizó Velarde.