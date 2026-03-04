Resumen

Las declaraciones de Velarde, se dieron durante la convención minera PDAC 2026 en Toronto, Canadá. Fotos: Joel Alonzo/GEC
Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que se ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica del país, pero factores como la inestabilidad política “pasan factura al crecimiento económico”, el cual se ha ralentizado en los últimos años.

