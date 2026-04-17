Resumen

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El presidente del BCR sostendrá reuniones del FMI y el Banco Mundial del 13 al 18 de abril. Foto: GEC.
El presidente del BCR sostendrá reuniones del FMI y el Banco Mundial del 13 al 18 de abril. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, participa en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que se realizan en Washington D.C. del 13 al 18 de abril de 2026.

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