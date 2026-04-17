El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, participa en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que se realizan en Washington D.C. del 13 al 18 de abril de 2026.

Este importante foro internacional congrega a autoridades económicas, representantes de organismos multilaterales, líderes financieros y académicos de todo el mundo.

Como parte de su agenda, el presidente del BCR participó en un encuentro organizado por el Consejo de las Américas (COA por sus siglas en inglés) y Citibank, donde fue homenajeado en reconocimiento a su trayectoria de más de 20 años al frente del Banco Central, así como por su contribución a la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la credibilidad institucional.

Cabe precisar que el El COA es una organización empresarial que agrupa a compañías internacionales y promueve el desarrollo económico sostenible, los mercados abiertos y el fortalecimiento del Estado de derecho en el hemisferio occidental. En ese sentido, Velarde participó como expositor en el seminario de inversionistas organizado por el banco de inversión J.P. Morgan, en el marco de estas Reuniones de Primavera en Washington.

Además, el presidente del BCR integró un panel sobre perspectivas de política monetaria en la región andina, junto a los presidentes de los bancos centrales de Chile y Colombia.

En dicho espacio destacó el dinamismo reciente de la economía peruana con positivos indicadores como el del mercado laboral formal, el volumen de importaciones de bienes de capital, entre otros. Asimismo, mostró las proyecciones macroeconómicas del PBI, de la balanza comercial, inflación, entre otras variables.