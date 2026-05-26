Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) recibió el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) de Ayacucho, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la estabilidad económica del país.

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“Para mí es una profunda satisfacción en mi condición de rector entregarle el diploma que lo acredita como Doctor Honoris Causa”, fueron las palabras de Emilio Ramírez Roca, rector de la UNSCH.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural de la casa de estudios este martes 26 de mayo desde la 11:00 a.m.

La UNSCH, segunda universidad más antigua del Perú, resaltó en la ceremonia la labor de Velarde como servidor público ejemplar. El rector Emilio Ramírez Roca fue enfático al señalar que “bajo su liderazgo, el Perú ostenta el periodo de inflación más baja y estable de toda América Latina”.

Al recibir el reconocimiento, Velarde reflexionó sobre la autonomía del BCR: “Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha”, afirmó.

Velarde también recordó, en un mensaje dirigido a los jóvenes que hoy el tipo de cambio es casi 4% más fuerte de lo que estaba en el 2000. Sin embargo, enfatizó que entre 1975 y 2000, el tipo de cambio se devaluó 10 mil millones por cierto, lo que demuestra que el sol no se ha depreciado mucho.

“El tipo de cambio hoy en sol está 4% más fuerte de lo que estaba en 2000. Entre el 75 y el 2000, el tipo de cambio se devaluó 10 mil millones por ciento; estoy hablando de diez ceros”, agregó.