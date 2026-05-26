Resumen

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Emilio Ramírez Roca, rector de la UNSCH entregando el diploma a Julio Velarde, titular del BCR: Foto: GEC.
Emilio Ramírez Roca, rector de la UNSCH entregando el diploma a Julio Velarde, titular del BCR: Foto: GEC.
Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) recibió el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) de Ayacucho, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la estabilidad económica del país.

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