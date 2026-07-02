En su discurso de agradecimiento el presidente del BCR también destacó el equipo que lo rodea y resaltó el estar con la inflación más baja de todo América Latina. | BCRP
En su discurso de agradecimiento el presidente del BCR también destacó el equipo que lo rodea y resaltó el estar con la inflación más baja de todo América Latina. | BCRP
Por Redacción EC

La Universidad Andina del Cusco otorgó esta mañana el grado de Doctor Honoris Causa al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

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