La Universidad Andina del Cusco otorgó esta mañana el grado de Doctor Honoris Causa al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

De acuerdo con la institución, este reconocimiento se debe a su destacada trayectoria y su aporte al desarrollo económico del Perú.

“Me siento muy honrado por tal distinción. Lo que he tratado de hacer siempre es la función que me han encargado. Lo que ha facilitado la labor es que el Banco Central tenga un objetivo, la estabilidad de precios. A eso nos hemos dedicado, y segundo a la autonomía que hemos tenido”, señaló Velarde.

El presidente del BCR también destacó el equipo que lo rodea y resaltó el estar con la inflación más baja de todo América Latina.

“Estamos con el periodo de inflación más bajo de toda América Latina, Inclusive en el 2024 y 2025 nuestra inflación ha sido más baja que Japón, Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Ahora no, está subiendo por el choque del petróleo, la interrupción del gas en marzo y el Fenómeno El Niño”, explicó Velarde.

En su discurso de agradecimiento, también se refirió al rango meta de inflación que es de 2%. “Somos el único país de América Latina con esa meta. No veo por qué los latinoamericanos deban aceptar una inflación más alta. El tener una meta del 2% permite tener una economía más estable”, subrayó el titular del BCR.