Resumen

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El BCR mantuvo la semana pasada la tasa de interés en 4,25% por séptima vez consecutiva. Foto: GEC.
El BCR mantuvo la semana pasada la tasa de interés en 4,25% por séptima vez consecutiva. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) señaló que sería “prematuro” subir las tasas, en respuesta a lo que considera un shock transitorio en los precios de la energía, mientras continúa la guerra en Medio Oriente, así lo informó Bloomberg Línea.

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