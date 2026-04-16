Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) señaló que sería “prematuro” subir las tasas, en respuesta a lo que considera un shock transitorio en los precios de la energía, mientras continúa la guerra en Medio Oriente, así lo informó Bloomberg Línea.

“Todavía creo que lo prudente es esperar un poco. En principio, creo que es temporal. Puedo cambiar de opinión en dos semanas, pero es lo que veo ahora”, indicó Velarde en una entrevista al margen de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Además, advirtió que un conflicto más prolongado de lo esperado podría descarrilar las proyecciones de que los costos de la energía se moderarán en la primera mitad de este año, Por ahora, espera que las expectativas de inflación se mantengan contenidas.

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Vale recordar que el BCR mantuvo la semana pasada la tasa de interés en 4,25% por séptima vez consecutiva. Esto, a pesar de que la inflación anual subió a 3,8% en marzo debido a los efectos combinados del alza global del petróleo, una crisis interna del gas y condiciones climáticas adversas, explicó Bloomberg.

“A todos les conviene que esto se arregle”, remarcó Velarde sobre el conflicto en Irán. Cabe precisar que su mandato termina este año. Aunque ha insinuado planes e incluso dijo que en principio no consideraría quedarse por otro período, “pero quién sabe”, afirmó.