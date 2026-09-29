Nuam, holding que integra a las bolsas de valores de Santiago, Colombia y Lima, entregó su primer Reconocimiento nuam a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), por su trayectoria de casi dos décadas al frente de la institución y su contribución al desarrollo económico, financiero e institucional del país.

LEE TAMBIÉN: Mypes piden reunión con el Gobierno tras aumento de sueldo mínimo

La ceremonia, realizada en Lima, reunió a representantes de distintos actores del país y del mercado de capitales y estuvo encabezada por Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

El Reconocimiento nuam forma parte de una política para distinguir a personas que, desde cualquiera de los tres mercados que hoy integran la organización hayan realizado contribuciones relevantes al desarrollo de sus economías, así como a la generación de las condiciones necesarias para el fortalecimiento de sus mercados de capitales.

“Los mercados de capitales no se construyen únicamente con infraestructura, tecnología o transacciones. También necesitan instituciones sólidas, estabilidad y una mirada de largo plazo. Reconocer a Julio Velarde es reconocer una trayectoria que ha contribuido a construir esas condiciones en el Perú”, señaló el CEO de nuam.

Durante la ceremonia, Córdoba sostuvo además una conversación con Julio Velarde sobre distintos momentos de su trayectoria, su experiencia al frente del BCR y el papel que la estabilidad económica y financiera cumple en el desarrollo de los mercados de capitales.

“Una de las razones por las que quisimos iniciar este reconocimiento en Perú con Julio Velarde es precisamente porque su trayectoria permite mirar más allá de una institución o de un periodo determinado. Hay una contribución sostenida a la estabilidad y a la construcción institucional, elementos que terminan siendo fundamentales para que las empresas puedan financiarse, los inversionistas puedan participar y los mercados puedan desarrollarse”, agregó Córdoba.

Por su parte, Rafael Carranza, presidente del directorio de la BVL, destacó la relación entre estabilidad, institucionalidad y desarrollo del mercado de capitales. “También queremos destacar otra faceta de Julio que conocemos particularmente bien desde nuestro ecosistema: su permanente apoyo a inPERU y a los esfuerzos de promoción internacional del país. Julio ha participado en numerosas oportunidades en las delegaciones peruanas que visitan los principales centros de inversión del mundo y ha transmitido, con rigor y claridad, los fundamentos de nuestra economía”, afirmó Carranza.

Julio Velarde compartió unas palabras tras recibir la distinción. “Agradezco este reconocimiento y felicitó a nuam por el proceso de integración que está avanzando. Esperamos que este proceso que inicia con las bolsas se extienda a más esferas”, señaló.

Como parte de la ceremonia, nuam entregó a Velarde una campana, símbolo tradicional de los mercados bursátiles. En esta ocasión, la campana tuvo como significado el reconocimiento a su trayectoria.