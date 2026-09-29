Como parte de la ceremonia, nuam entregó a Velarde una campana, símbolo tradicional de los mercados bursátiles. Foto: GEC.
Como parte de la ceremonia, nuam entregó a Velarde una campana, símbolo tradicional de los mercados bursátiles. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Nuam, holding que integra a las bolsas de valores de Santiago, Colombia y Lima, entregó su primer Reconocimiento nuam a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), por su trayectoria de casi dos décadas al frente de la institución y su contribución al desarrollo económico, financiero e institucional del país.

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