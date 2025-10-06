Julio Velarde resaltó potencial de exportaciones de Perú a India: “Es el tercer destino en nuestros envíos totales”

La India se está posicionando como un destino potencial para las exportaciones peruanas. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, destacó que este país es el tercer destino de nuestras exportaciones totales, y remarcó el potencial de crecimiento que existe para los envíos peruanos hacia este mercado.

En el Encuentro Económico que desarrolla el BCR en Piura, al que asistió El Comercio, Velarde también señaló que la estructura comercial peruana ha variado, teniendo a China como principal destino de las exportaciones tradicionales y a Estados Unidos en las no tradicionales.

“Un punto que no se destaca mucho, pero cada vez aparece más y va a ser más importante a futuro es India. India es el segundo destino de exportaciones tradicionales, tercero en exportaciones totales y probablemente va a seguir creciendo en su importancia dentro de las exportaciones dentro de los siguientes años conforme su economía sea algo más grande ”, expresó el funcionario.

De acuerdo al Banco Central, las exportaciones tradicionales a la India fueron de US$4.605 millones en el 2024 y concentra el 4,7% de los despachos totales nacionales.

Por otro lado, el presidente del BCR apuntó que el impacto de las políticas arancelarias del mandatario estadounidense Donald Trump no sería tan perjudicial para el Perú.

Además, en cuanto a términos de intercambio, Velarde apuntó que nos encontramos con los mejores niveles de los últimos 75 años.

“Uno tiene que remontarse a 1950 o 1951 para encontrar precios tan favorables como los que tenemos ahora”, expresó, tras resaltar que en esos períodos hubo un elevado nivel de inversión pública.

Crecimiento

En el evento, Velarde recordó que el crecimiento esperado para este 2025 es de 3,2% y para el 2026 es de 2,9%; de acuerdo a las últimas proyecciones macroeconómicas del banco central.

Velarde sostuvo que este año el Perú tendría la tercera tasa de crecimiento más alta entre los países de Sudamérica y México, solo por debajo de Argentina (4,4%) y Paraguay (3,9%). Para el BCR, el siguiente año el Perú sería el segundo país con mayor tasa de crecimiento, solo superado por la nación guaraní.

Además, el déficit al cierre del año sería de 2,4%, superior a la cifra que establece la regla fiscal (2,2%).

Como sostuvo Velarde, pese a que el porcentaje es menor que al de otros países de la región, como Colombia (4%) o Brasil (8,5%), el nivel de déficit podría ser más bajo por el contexto de precios altos de exportaciones.

“Es un déficit bajo si uno lo compara con otros países, pero con estos precios excepcionales o precios altos de exportación, lo normal sería tener déficit más bajo, sino superávit”, aseveró.

Por otro lado, el titular del BCR sostuvo que Piura tiene potencial en el sector de hidrocarburos y en minería. No obstante, apuntó que la pérdida de confianza en el Estado y en los tecnócratas por parte de la población complica la posibilidad de impulsar las obras en dichos rubros.

En esa línea, Velarde consideró que se debe tratar de dar a entender a la población que los proyectos de estos sectores también consideran planes de protección medioambiental.

En el evento, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, señaló que el proyecto Alto Piura está avanzando bajo la modalidad de gobierno a gobierno, por lo que se espera que en la primera semana de noviembre se elija al país ganador para que lleve a cabo la obra de irrigación.

Este proyecto abarcará 50.000 hectáreas en Piura. De esta cantidad, unas 19.000 hectáreas de desierto se reconvertirán en tierras fértiles para el valle agrícola.