El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se refirió a la creciente pérdida de peso y atención hacía la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

PUEDES VER: Consejo Fiscal advierte que Municipalidad de Lima ha concertado endeudamientos excesivos y que gobiernos locales incumplen reglas fiscales



Velarde sostuvo que antes la opinión del MEF era respetada y dejó de ser escuchada tras la aprobación del retiro de AFP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Antes la opinión de MEF usualmente era respetada y dejó de ser escuchada tras varios retiros aprobados de AFP. No me sorprende tanto”, sostuvo.

Además, enfatizó en que sin criterios técnicos no se puede tener un buen gobierno. “Sin criterios técnicos a la larga no se puede tener un buen gobierno. Que sea una opinión técnica y no un capricho del Ministerio de Economía. Debería tenerlo más en cuenta y discutirlo”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Más de 70 solicitudes de concentración empresarial pasaron por Indecopi desde que rige nuevo control previo



Cabe precisar que el BCRP anunció que su lectura sobre el PBI nacional para este 2025 sufrió una ligera contracción. Ahora prevén 3,1%.

Velarde sostuvo que la rebaja se debe al menor desempeño del sector minería e hidrocarburos.