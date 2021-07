El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó la evolución de la economía peruana en su proceso de recuperación tras el impacto de la pandemia.

“Tuvimos uno de los peores manejos de la pandemia el año pasado. Pero la recuperación ha sido impresionante. Es decir, la capacidad de recuperarnos en muy fuerte”, comentó Velarde durante su participación en el foro virtual “Economía peruana: la agenda pendiente tras el Bicentenario”, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El funcionario detalló que, en el cuarto trimestre del 2020, el Perú se ha recuperado “más rápido que cualquier país europeo (considerando los seis más grandes)”.

Mientras que, en el primer trimestre de este año, se registró que “estamos creciendo frente a niveles prepandemia más que cualquier otro país de América Latina o Europa”.

En general, Velarde señaló que resulta interesante que la historia muestra que, en los períodos de estabilidad financiera, “el Perú puede recuperarse rápidamente”.

“Cuando hemos tenido, al menos, estabilidad macro se ha podido crecer fuertemente. La resiliencia de la economía peruana que ha mostrado en el pasado creo que se está dando inclusive ahora”, puntualizó.

No obstante, coincidió con el presidente Francisco Sagasti en que el gran pendiente es la “debilidad institucional” que se tiene.

Durante su presentación, Velarde también confirmó que tuvo conversaciones con el candidato presidencial Pedro Castillo , quien resultó ganador al término del conteo de la ONPE y le ha propuesto que se mantenga en la presidencia del BCR. El funcionario dijo que no ha rechazado la propuesta.

“Cuando me ha invitado Pedro Castillo [a que me mantenga en la presidencia del BCR] le he agradecido y le he dicho que voy a conversar más largo con él cuando lo proclamen, básicamente. Pero no lo he rechazado. Le he agradecido profundamente que haya pensado en mí”, subrayó.