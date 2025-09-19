El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, cuyo mandato al frente de esa entidad concluye en 2026, aclaró este viernes que su continuidad en el cargo luego de las elecciones 2026 no depende de él “en absoluto”.

En la conferencia de prensa de presentación del Reporte de Inflación septiembre 2025, el funcionario indicó que, si el futuro nuevo presidente de la República lo designa para mantenerse en la institución, “por cortesía, al menos, tendría que pensarlo”.

“El que designa es el presidente. No creo que me designe el nuevo presidente. Si me designara, obviamente, por cortesía, al menos tendría que pensarlo. No depende de mí en absoluto (…) No depende de mí, no estoy con ningún deseo de buscar tampoco (esa posibilidad)”, dijo Velarde.

Añadió, en esa misma línea, que los cuadros más idóneos para dirigir las riendas del ente emisor ya se encuentran formando parte de la institución.

No obstante, Velarde no descartó que existan otros profesionales capacitados fuera del BCRP.

Velarde, quien estuvo acompañado en la conferencia por Paul Castillo, gerente general del BCRP, y Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos de dicho ente, a su derecha y a su izquierda dijo que recomendaría a cualquiera de los dos para asumir las riendas de la institución.

“No quiero descartar también otros nombres, pero si me pregunta escoger, miraría a la izquierda o a la derecha”, refirió.

¿Qué dice la ley orgánica del BCR sobre la ratificación o no del presidente del BCR?

De acuerdo a esta ley se indica que el Directorio se renovará a partir del 28 de julio del año en que haya elecciones generales y necesariamente dentro de los treinta primeros días de iniciada la primera legislatura ordinaria. Este plazo rige tanto para la designación y ratificación del Presidente del Banco como para la designación del resto de Directores.

