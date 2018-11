Julio Velarde: "Vizcarra no estaba preparado para ser presidente"

Julio Velarde, presidente del BCR, criticó este jueves la falta de planeamiento económico que tuvieron los últimos ex presidentes que gobernaron el Perú y añadió que esto explica el lento avance en regulaciones que el país requiere para continuar creciendo.

"Lo que uno ve en todos los países es que siempre hay un gobierno que entra que se ha preparado para ver qué cosas hacer. Y todo eso nos ha faltado mucho en los últimos años", dijo.

Al referirse al Presidente Martín Vizcarra, consideró que no se podía esperar que tenga un plan económico cuando asumió la presidencia porque no estaba preparado para asumir dicho cargo.

"De [Martín] Vizcarra, no se podía esperar nada, porque no estaba preparado para ser Presidente. No esperaba ser presidente y al no esperarlo tampoco podía prepararse anticipadamente; no se le puede exigir realmente que tuviera un plan de gobierno porque bajó de un avión y asumió la presidencia, prácticamente", señaló el presidente del BCR.

A continuación, agregó que "felizmente hay un plan de Gobierno" en la actualidad para mejorar aspectos de la economía local, destacando, entre estos, el plan de infraestructura. "Si hubiera habido un plan de infraestructura en el gobierno anterior [...] no hubiera habido este desperdicio de recursos, y creo que es importante", mencionó.

LOS EX PRESIDENTES EN LA MIRA

Los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), también fueron criticados por el presidente del BCR. Durante los cinco años de gobierno de Alejandro Toledo indicó que "se avanzó muy poco", aunque sí se mantuvo la responsabilidad macroeconómica.

"Esta carencia de partidos [políticos en el país] hace que no se estén preguntando qué hacer cuando llegan al gobierno. No es gente que haya estado pensando en los problemas del país mucho tiempo", precisó.



En el caso de Alan García, detalló que tampoco implementó medidas económicas que tuvieran algún impacto sustancial. "[Alan García] cambió [respecto a su primer gobierno], pero todavía con una agenda demasiado política de corto plazo", dijo.

Asimismo, consideró que la reducción de sueldos de los funcionarios públicos que realizó García impactó en el actual estado del servicio civil del país.

Durante la presidencia de Ollanta Humala, dijo que se desperdició la orientación de la inversión pública. "No hubo un plan de infraestructura y se hicieron proyectos caros, malos, ineficientes y no se cuán corruptos inclusive. Se desperdició [la inversión] enormemente. Se hicieron obras faraónicas en gran medida; y ese dinero hubiera podido cambiar el país sustancialmente", remarcó.

En tanto, contó que se reunió con PPK cuando este asumió la presidencia en el 2016 y pudo reconocer que tenía planes para reactivar la economía peruana, pero añadió que, finalmente, dichos planes no llegaron a concretarse.

“No sé qué pasó. No sé si por la gente que escogió. No me refiero a ustedes [refiriéndose a funcionarios públicos presentes en el foro, entre los cuales estaba Mercedes Aráoz]. Los problemas con las empresas constructoras o la oposición... no lo sé, pero algo falló que no ayudó a concretar o hacer nada”, puntualizó.