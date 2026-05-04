Resumen

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BID Invest es un aliado de Caja Cusco desde el 2021, en que financió un crédito subordinado de S/102 millones. (Foto: USI)
BID Invest es un aliado de Caja Cusco desde el 2021, en que financió un crédito subordinado de S/102 millones. (Foto: USI)
Por Redacción EC

Caja Cusco anunció la potencial incorporación de BID Invest como socio estratégico minoritario, con una participación de 7,5% del accionariado, en una decisión que busca fortalecer el patrimonio de la institución y ampliar su capacidad de financiamiento.

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