Caja Cusco anunció la potencial incorporación de BID Invest como socio estratégico minoritario, con una participación de 7,5% del accionariado, en una decisión que busca fortalecer el patrimonio de la institución y ampliar su capacidad de financiamiento.

Esta operación, que deberá ser aprobada por BID Invest, contempla una inyección de capital aproximada de hasta S/65 millones, recursos que permitirán acelerar el crecimiento de Caja Cusco, modernizar sus procesos, impulsar la transformación digital, incorporarse a experiencias y conocimientos globales y ampliar el acceso al crédito para emprendedores, pequeños negocios y familias en Cusco y de todo el país en mejores condiciones.

Cabe mencionar que BID Invest es un aliado de Caja Cusco desde el 2021, en que financió un crédito subordinado de S/102 millones y facilitó asistencias técnicas en la creación y escalamiento de productos sostenibles.

Esta operación permitirá a Caja Cusco un alineamiento hacia estándares internacionales de gobierno corporativo, gestión de riesgos, tecnología de vanguardia y mejores prácticas operativas.

“El potencial ingreso de BID Invest es una validación internacional del modelo exitoso de Caja Cusco. Nos permitirá seguir creciendo con responsabilidad, fortalecer nuestra gestión y continuar generando utilidades para beneficio del Cusco”, señaló Luis Fernando Vergara Sahuaraura, presidente del Directorio de Caja Cusco.

“Durante el posible plazo de inversión como nuevo accionista, BID Invest cumplirá su rol de aliado catalizador, contribuirá a un mayor fortalecimiento del que ya tiene Caja Cusco, con procesos de transformación digital consolidados, estándares de gestión de clase mundial y una estructura operativa robustecida, asegurando que la Caja permanezca como el motor de desarrollo sostenible del país”, agregó Yovana Enríquez Tisoc, Gerente Central de Finanzas y Control de Gestión.

La Municipalidad Provincial del Cusco mantendría una participación mayoritaria del 92,5%. Esta operación incorporaría un socio que aporta capital y competencias de gestión para que siga creciendo. El objetivo de esta operación es que a futuro Caja Cusco pueda generar mayores recursos que contribuyan directamente a más obras públicas, mayores programas sociales e inversiones que mejoren la calidad de vida de la población cusqueña.

“Hoy ha sido un día histórico para la ciudad del Cusco porque en sesión de Concejo Municipal hemos aprobado la incorporación, como socio estratégico, de BID Invest. Con esto haremos de Caja Cusco la institución microfinanciera más importante del país”, indicó Luis Beltrán Pantoja Calvo, alcalde provincial de Cusco y presidente de la Junta General de Accionistas.