La bancada cuestionó severamente la efectividad de las medidas paliativas implementadas por el Ejecutivo rente al fuerte incremento en el precio de los combustibles. Foto: GEC.
La bancada cuestionó severamente la efectividad de las medidas paliativas implementadas por el Ejecutivo rente al fuerte incremento en el precio de los combustibles. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, respecto a las decisiones, acciones y omisiones de su sector frente al fuerte incremento en el precio de los combustibles.

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