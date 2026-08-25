Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, respecto a las decisiones, acciones y omisiones de su sector frente al fuerte incremento en el precio de los combustibles.

Asimismo, los legisladores exigen explicaciones sobre los problemas en el abastecimiento de diésel y la estrategia del Gobierno para reducir la vulnerabilidad energética del país.

Dicha iniciativa surge tras detectarse un aumento desmedido en el costo de los hidrocarburos esenciales para el transporte de carga y pasajeros. Según el documento parlamentario, el precio mayorista del diésel B5 UV de Petro-Perú subió 90,2% entre febrero y agosto de 2026, pasando de S/12,14 a S/23,09 por galón. En las estaciones de servicio de Repsol se registró un alza de 103,1% al alcanzar los S/24,66 por galón.

La bancada cuestionó severamente la efectividad de las medidas paliativas implementadas por el Ejecutivo. En mayo de 2026 se aprobó un subsidio de S/4 por diésel, ahora se anunció otra compensación de entre 15% y 20% por tres meses.

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Sin embargo, el Parlamento señaló que estas acciones no frenaron la escalada de precios ni la ola de protestas, por lo que demandan conocer los criterios técnicos y presupuestales de dichos fondos. Por ello, el ministro Shinno deberá detallar los planes para recuperar la capacidad de refinación de la Refinería de Talara y mitigar la dependencia de importaciones, que actualmente cubre el 70% de la demanda de diésel.

Además, el pliego interpelatorio de 57 preguntas exige respuestas sobre la masificación del Gas Natural Vehicular (GNV) como alternativa de seguridad energética. En el documento se señala que el titular del Minem plantee un cronograma real para ampliar la infraestructura de GNV hacia el sur del país y las regiones amazónicas.