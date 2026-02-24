El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, José Fernando Reyes Llanos formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza la economista Denisse Miralles .

Como se recuerda, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.

Perfil de Reyes Llanos

De acuerdo a su perfil profesional, es abogado especializado en derecho administrativo, sistemas administrativos, gestión pública y gestión de proyectos.

Como parte de su experiencia en instituciones del Estaso, pasó por el Instituto Nacional de Salud y FONAPE, así como por el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Trabajo.

Por medio de un oficio, los clubes de fútbol profesional de Perú fueron notificados de la incorporación

Además, José Reyes Llanos fue nombrado el 09 de setiembre de 2021 mediante la Resolución Suprema N°023-2021-TR miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). La resolución fue firmada por el presidente Pedro Castillo Terrones. Solo duró en el cargo cinco meses.

A inicios del 2026, Reyes Llanos fue director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del sector Justicia.