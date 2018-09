Empleo juvenil: ¿Cuáles son los planes del MTPE?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha venido dando luces acerca de un proyecto de ley que viene trabajando de manera interna para el fomento del empleo juvenil en el sector privado.

​ Ayer, el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Fernando Cuadros, explicó que esta iniciativa se centrará en promover los contratos para jóvenes a plazos indeterminados considerando, a su vez, incentivos a las empresas para su contratación, como subsidios a los aportes del seguro social de salud y a parte del sistema previsional.

“Si una empresa formal contrata a jóvenes en planilla a plazo indefinido, va a poder hacer un descuento. El aporte de salud ya no lo va a hacer la empresa, sino que va a ser financiado por el propio Estado. [...] Y estamos pensando también subsidiar parte del aporte de los trabajadores a la AFP o ONP”, detalló el viceministro.

Sobre los aportes que se realizarían en el sistema de pensiones, agregó que sería entre 2 a 3 puntos porcentuales del porcentaje aportado.

Según Cuadros, el proyecto pondrá el foco en las contrataciones a plazo indefinido por los efectos positivos que esta modalidad tiene en el desarrollo de capital humano de las empresas y la productividad de las mismas. De acuerdo a cifras del MTPE —en base a la Planilla Electrónica—, en el primer semestre de este año los contratos a plazo indeterminado representaron 35% del total, mientras que los contratos A plazo fijo (temporales) se extendieron a un 65% de trabajadores privados formales, lo cual significó un incremento de 1.8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del 2017.

Remuneraciones según tipo de contrato.

Cuadros mencionó que la iniciativa “todavía está en etapa de ajuste”. Tras los respectivos análisis, indicó que esta será enviada al Congreso “a más tardar” en el primer trimestre del 2019.

OBSERVACIONES

Para Germán Lora, socio de Payet, Cauvi, Pérez Abogados, el proyecto esbozado por el MTPE no debería dejar de lado los contratos a plazo fijo, toda vez que muchas empresas realizan contrataciones por causas temporales.

"Si bien en el Perú la contratación a plazo fijo se ha desvirtuado, limitar el proyecto de ley a solo contratos indefinidos no va a tener éxito”, consideró.

Perú: Empleo formal privado según grupo de edad.

Otro incentivo que puede tomarse en cuenta, según Lora, es el contrato laboral de jóvenes part-time. “En el Perú, el contrato part-time está mal definido. Modificar su concepto es necesario para impulsar esta modalidad”, puntualizó.

MODALIDADES FORMATIVAS

​El viceministro Cuadros comentó que el MTPE también viene trabajando un proyecto de ley para modificar la ley de Modalidades Formativas Laborales en el sector privado, con el fin de simplificar las diferentes modalidades y alinearla a la reciente regulación que hizo el sector para las prácticas pre y profesionales en el Estado.

La idea, explicó, es potenciar las cuatro modalidades que más se usan: prácticas preprofesionales, profesionales, capacitación laboral juvenil y aprendizaje en una empresa para trabajadores que no han pasado por una carrera de educación superior.

En ese sentido, indicó que dejarán de lado las otras tres modalidades descartadas por las empresas, entre las cuales están las pasantías y convenios de reconversión laboral para adultos.

Los objetivos, de acuerdo al viceministro, son "simplificar el acceso a estas modalidades para las empresas, reducir trámites y los costos de transacción". Para ello, una de las acciones que buscarán tomar es retirar de las exigencias actuales el contar con un plan de capacitación que complica los trámites y procesos para las empresas.

Para Lora, más que concentrarse en las prácticas preprofesionales y profesionales "que ya tienen varios convenios y avances", el foco del MTPE debería estar en la capacitación laboral juvenil, una modalidad que no está contemplada en el reglamento del Estado y donde hay menos de 3.000 beneficiados.

"La capacitación laboral juvenil está dirigida a esos jóvenes que no estudian, que no trabajan y que necesitan capacitarse en una carrera laboral técnica. Esos son los convenios que más deberían celebrarse pero no ocurre porque hay obligaciones formales que nadie puede cumplir", añadió.

Entre estas exigencias está el hacer un plan de capacitación anual, que por su complejidad desincentiva a las empresas a utilizar este sistema.

"Derogamos estas obligaciones (durante su gestión con el exministro Alfonso Grados) pero luego volvieron a hablar de presentar el convenio y todo lo volvieron a retomar. Considero que tiene que apuntarse a esa capacitación y que no le den tanto requisito formal a esta modalidad contractual. Reducir los trámites va en esa línea", remarcó Lora.

EL DATO

En agosto, la generación de empleo formal privado en el Perú urbano se contrajo a una tasa anual de 0,3%, siendo el sector más golpeado el de manufactura (2,2%) que lleva seis años de caída ininterrumpida.

No obstante,el viceministro Trabajo, Fernando Cuadros, consideró que el empleo formal crecería 1% a fin de este año en el país.