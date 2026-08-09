Karla Mónica Gaviño Masías es la nueva presidenta ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su designación se oficializó mediante la Resolución Suprema N.° 029-2026-EF.

La abogada y magíster en Finanzas y Derecho Corporativo tiene certificaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asociaciones Público-Privadas y en Project Management for results (PM4R). Además, tiene más de 23 años de experiencia profesional y más de 15 años en el MEF, donde se desempeñó como consultora del Despacho Ministerial, asesora del Despacho Viceministerial de Economía, directora de Normatividad de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y coordinadora legal de la Dirección General de Política de Inversiones. También ha realizado consultorías para organismos internacionales y cuenta con experiencia como docente universitaria de pregrado y posgrado.

Como presidenta ejecutiva, tendrá a su cargo la conducción del OECE, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa de contratación pública, brindar asistencia técnica, orientación a las entidades, capacitar y certificar en esta materia.