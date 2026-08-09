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Resumen

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Por Redacción Economía

Karla Mónica Gaviño Masías es la nueva presidenta ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su designación se oficializó mediante la Resolución Suprema N.° 029-2026-EF.

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