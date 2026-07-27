Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, en conferencia de prensa, anunció a Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Finanzas.

El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que llega a este nuevo gobierno con las mejores expectativas y ganas de llevar al país hacia delante. Además, sostuvo que se llevarán a cabo reformas económicas que han esperado todo el siglo.

Para los próximos cinco años, subrayó que la meta es hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones, mejores servicios, que el país genere recursos tributarios de modo que el Estado peruano pueda gastarlos en generar igualdad de oportunidades, cerrar brechas de infraestructuras y enrumbar al país hacia el desarrollo.

“Presidenta, premier, he aceptado la invitación para ser parte de este gobierno con las mejores expectativas, ganas y fuerza para llevar al Perú adelante en los próximos cinco años; realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo para que el Perú vuelva a crecer sanamente, genere empleos y recursos tributarios para que el Perú pueda gastarlos en igualdad de oportunidades, cerrar brechas de infraestructura y enrumbar al país hacia el desarrollo”, sostuvo.

Refirió que se viene avanzando, pero que todavía falta la parte más difícil. “Venimos de atrás, venimos avanzando pero todavía falta la parte más difícil. Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja, solvencia fiscal, pero la población todavía no ha sentido en sus salarios, en su bienestar, ese crecimiento”. agregó el nuevo titular del MEF.