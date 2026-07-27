Elmer Cuba será el ministro de Economía para el gobierno de Keiko Fujimori. Foto: GEC.
Elmer Cuba será el ministro de Economía para el gobierno de Keiko Fujimori. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, en conferencia de prensa, anunció a Elmer Cuba como nuevo ministro de Economía y Finanzas.

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