La mandataria informó que se realizará una estructuración de Sedapal y que ya existe una orden para cambiar la matriz afectada. Foto: GEC.
La mandataria informó que se realizará una estructuración de Sedapal y que ya existe una orden para cambiar la matriz afectada. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori anunció una reestructuración en Sedapal. La medida se da luego de que llegará a Villa El Salvador para supervisar las viviendas afectadas por las intensas lluvias registradas en Lima Sur. Además, adelantó que el Gobierno declarará en emergencia varios distritos y regiones del sur y de la sierra del país.

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