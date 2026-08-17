Keiko Fujimori anunció una reestructuración en Sedapal. La medida se da luego de que llegará a Villa El Salvador para supervisar las viviendas afectadas por las intensas lluvias registradas en Lima Sur. Además, adelantó que el Gobierno declarará en emergencia varios distritos y regiones del sur y de la sierra del país.

En su visita a la zona afectada, la mandataria indicó que la emergencia no estaría relacionada únicamente con las lluvias y la DANA, sino también con un problema estructural en la matriz del sistema de desagüe que atraviesa Villa El Salvador.

Por ende, informó que se realizará una estructuración de Sedapal y que ya existe una orden para cambiar la matriz afectada.

“Además del problema de la DANA, hay un problema estructural sobre la matriz del desagüe que atraviesa Villa El Salvador. Vamos a tener que hacer una reestructuración, de Sedapal incluido, porque los vecinos vienen denunciando esto hace 10 años y hace 10 años no han hecho nada. Hay una orden para que se haga el cambio de la matriz, me han informado que en uno o dos meses van a concluir esta obra”, declaró Fujimori a los medios.

La mandataria además cuestionó que las autoridades no hayan atendido oportunamente las denuncias de los vecinos. “Hay una falla de la estructura y hay una falla también de los equipos y de la organización”, afirmó.

Durante su recorrido por el sector 1 de Villa El Salvador, Keiko Fujimori informó que más de 300 personas, 73 viviendas y tres instituciones educativas resultaron afectadas por los aniegos y acumulación de lodo ocasionado por las precipitaciones.

Anunció que, después de la emergencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil realizará una evaluación estructural de las viviendas afectadas para determinar si existen riesgos ante un eventual sismo. Indicó que algunas familias podrían requerir ser reubicadas dependiendo de los resultados de dicha evaluación.