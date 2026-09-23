El anuncio fue realizado durante el encuentro organizado por Rainforest Alliance denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”. Foto: gob.pe
El anuncio fue realizado durante el encuentro organizado por Rainforest Alliance denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, anunció en Nueva York el relanzamiento del programa Sierra Verde, que contempla una inversión de US$300 millones durante los próximos cinco años y tiene como meta reforestar 50 mil hectáreas en los Andes del Perú.

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