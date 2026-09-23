Keiko Fujimori, presidenta del Perú, anunció en Nueva York el relanzamiento del programa Sierra Verde, que contempla una inversión de US$300 millones durante los próximos cinco años y tiene como meta reforestar 50 mil hectáreas en los Andes del Perú.

El anuncio fue realizado durante el encuentro organizado por Rainforest Alliance denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”, desarrollado en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su intervención, la mandataria explicó que el proyecto permitirá generar más de 350 mil puestos de trabajo, preservar 100 millones de metros cúbicos de agua subterránea y beneficiar a 100 comunidades. Asimismo, indicó que la propuesta busca aprovechar la riqueza natural del país para impulsar el desarrollo productivo de los Andes.

“Perú es un país con una inmensa riqueza nacional y diversidad, uno de los mejores en el planeta, desde la costa, andes y la Amazonía, que alberga una extraordinaria combinación de recursos marinos, amazonia, suelo y biodiversidad. Queremos que esta extraordinaria riqueza natural esté presente en un lugar diferente en nuestra estrategia de desarrollo”, expresó.

Fujimori resaltó que el país cuenta con una base sobre la cual impulsar esta estrategia, que comprende políticas públicas, inversión, compromisos ambientales, conocimiento científico y la participación de las poblaciones asentadas en estos territorios.

“No estamos empezando desde cero. Perú ya tiene políticas, programas, inversión pública, mecanismos de ecosistema de servicios, compromisos climáticos, conocimiento científico y una extraordinaria experiencia y liderazgo de nuestras comunidades indígenas y comunidades rurales”, remarcó.

En esa línea, explicó que Sierra Verde está orientado a recuperar el agua, mejorar las tierras y fortalecer los sistemas productivos de las comunidades mediante acciones de reforestación y manejo de los ecosistemas.