Presidenta Keiko Fujimori anunció Servicios por Impuestos. (Foto: Presidencia de la República)
Presidenta Keiko Fujimori anunció Servicios por Impuestos. (Foto: Presidencia de la República)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori anunció la próxima aprobación de “Servicios por Impuestos”, mecanismo con el que el Gobierno busca acelerar la ejecución de proyectos vinculados a la preparación del país frente al Fenómeno El Niño mediante una mayor participación del sector privado.

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