La presidenta Keiko Fujimori anunció la próxima aprobación de “Servicios por Impuestos”, mecanismo con el que el Gobierno busca acelerar la ejecución de proyectos vinculados a la preparación del país frente al Fenómeno El Niño mediante una mayor participación del sector privado.

“Hoy se está aprobando una herramienta importantísima que va a permitir ponerle más velocidad a estos trabajos: Servicios por Impuestos. A través de esta herramienta vamos a poder trabajar mucho más rápido con la convocatoria que se hará al sector privado”, afirmó Fujimori durante una jornada de trabajo en Piura.

La mandataria también adelantó que el Ejecutivo trabaja en créditos suplementarios adicionales destinados a las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño y a la recuperación del orden.

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“Los créditos suplementarios se están anunciando en las próximas semanas justamente para poder inyectar más presupuesto a nivel nacional donde todavía tenemos muchos retos”, sostuvo.

Destrabar proyectos de agua

Durante su intervención, Fujimori informó que el sector Vivienda tiene identificados 252 proyectos de agua paralizados a nivel nacional, de los cuales 11 han sido destrabados durante las primeras semanas de su gestión.

En el caso de Piura, la presidenta anunció que el Gobierno prevé destrabar cinco proyectos de agua que actualmente se encuentran paralizados.

“Puedo decir aquí al alcalde, al gobernador y a todos los vecinos que en los próximos días se lograrán destrabar los cinco proyectos que están paralizados para beneficiar a todos los ciudadanos de Piura”, afirmó.

Fujimori sostuvo que su administración busca acelerar la ejecución de proyectos pendientes y recuperar la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

“No estamos acá para poner excusas, sino para avanzar con mucha más velocidad”, enfatizó.