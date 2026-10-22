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La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el alza internacional de los combustibles no frenará el crecimiento de la economía peruana, pese a los riesgos derivados del fenómeno de El Niño y el encarecimiento del financiamiento.
La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el alza internacional de los combustibles no frenará el crecimiento de la economía peruana, pese a los riesgos derivados del fenómeno de El Niño y el encarecimiento del financiamiento.
Por Fiorella Gil Mena

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el alza internacional de los combustibles no frenará el crecimiento de la economía peruana, pese a los riesgos derivados del fenómeno de El Niño y el encarecimiento del financiamiento. Como parte de la respuesta, el Gobierno anunció un paquete fiscal de S/ 18.000 millones adicionales para 2027, que incluye bonos para hogares vulnerables, subsidios a los combustibles y mecanismos de apoyo a empresas con problemas de liquidez.

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