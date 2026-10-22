La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el alza internacional de los combustibles no frenará el crecimiento de la economía peruana, pese a los riesgos derivados del fenómeno de El Niño y el encarecimiento del financiamiento. Como parte de la respuesta, el Gobierno anunció un paquete fiscal de S/ 18.000 millones adicionales para 2027, que incluye bonos para hogares vulnerables, subsidios a los combustibles y mecanismos de apoyo a empresas con problemas de liquidez.

“Estamos muy convencidos de que el fenómeno de El Niño, el alza de los combustibles, de ninguna manera va a frenar el crecimiento de nuestro país”, afirmó la mandataria durante la presentación de las medidas junto con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

El titular del MEF explicó que el plan busca contrarrestar tres factores que podrían desacelerar la actividad: los efectos climáticos de El Niño, el aumento del precio internacional del petróleo y el diésel, y las mayores tasas de interés en los mercados internacionales.

Según Cuba, el petróleo ha registrado un incremento superior al 70% y el diésel, cercano al 120%. El encarecimiento de estos insumos puede trasladarse a los costos del transporte de carga y pasajeros, así como a otras actividades productivas que dependen de los combustibles.

Frente a ese escenario, el ministro sostuvo que el país cuenta con espacio fiscal para implementar medidas de respuesta. El objetivo oficial es mantener la proyección de crecimiento económico de 3,4% para 2026 y lograr que la economía crezca más en 2027.

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el alza internacional de los combustibles no frenará el crecimiento de la economía peruana, pese a los riesgos derivados del fenómeno de El Niño y el encarecimiento del financiamiento.

Suspensión perfecta

Otro de los puntos abordados fue la eventual aplicación de la suspensión perfecta de labores como mecanismo para enfrentar las dificultades que podrían atravesar las empresas ante la caída de sus ventas o la interrupción de sus actividades.

Cuba sostuvo que esta figura puede ayudar a evitar que una compañía quiebre cuando no genera ingresos suficientes para pagar sus obligaciones laborales. No obstante, reconoció que la medida también afecta a los trabajadores, que dejan de percibir sus remuneraciones durante el periodo correspondiente.

“La suspensión perfecta es una manera de evitar que una empresa quiebre”, explicó el ministro. Añadió que, en ese escenario, el trabajador afectado también sería considerado dentro del esquema de apoyo económico del Gobierno.

“El bono jamás va a compensar un empleo, pero eso es una manera de aligerar el peso sobre ellos”, sostuvo Cuba.

La propuesta plantea, por tanto, dos vías de respuesta: permitir que las empresas afronten temporalmente las dificultades económicas y brindar apoyo a los hogares cuyos ingresos laborales se vean afectados. No obstante, el Ejecutivo aún debe precisar si se ampliará o modificará el marco vigente de suspensión perfecta, qué sectores podrían acogerse y bajo qué condiciones se entregaría el bono a los trabajadores.

Otro de los puntos abordados fue la eventual aplicación de la suspensión perfecta de labores como mecanismo para enfrentar las dificultades que podrían atravesar las empresas ante la caída de sus ventas o la interrupción de sus actividades. (Foto: Andina)

Empresas: aplazamiento tributario y garantías de crédito

El paquete también contempla medidas para aliviar la liquidez de las compañías afectadas por los choques climáticos y externos. Entre ellas figuran el aplazamiento de pagos anticipados del impuesto a la renta para actividades perjudicadas, la liberación de saldos retenidos y un mecanismo de garantías crediticias mediante el Fondo Crecer.

El ministro puso como ejemplo al sector pesquero. Si una empresa no puede desarrollar su actividad por las condiciones climáticas, el pago anticipado del impuesto a la renta podría agravar sus dificultades financieras. Por ello, el Gobierno plantea revisar estas obligaciones para evitar que las compañías tengan que adelantar recursos en un periodo de menores ingresos.

La propuesta también busca facilitar el acceso al financiamiento para empresas que enfrenten problemas de liquidez. Cuba mencionó a los sectores pesquero y textil entre las actividades que podrían requerir medidas específicas.

Sin embargo, el titular del MEF indicó que los detalles se darán a conocer en los próximos días, a medida que los ministerios responsables precisen las condiciones de aplicación y los beneficiarios de cada medida.

¿Por qué el Gobierno considera que puede sostener el crecimiento?

El Ejecutivo sustenta su estrategia en la capacidad fiscal del país para responder a los choques externos sin abandonar la senda de sostenibilidad de las cuentas públicas. Como parte del paquete, plantea modificar las reglas fiscales para permitir un déficit de hasta 2,4% del producto bruto interno (PBI) en 2027, con una reducción progresiva hasta alcanzar el 1,1% al final de la administración. Actualmente, la trayectoria fiscal exige un déficit de 1,8% este año, y 1,4% en el 2027, según las proyecciones iniciales del Marco Macroeconómico Multianual.

Cuba destacó que la deuda pública peruana equivale aproximadamente al 30% del PBI, una proporción menor que la de varias economías desarrolladas y de otros países de la región. A su juicio, esa posición permite al Estado desplegar medidas temporales para sostener la actividad económica.

El ministro, sin embargo, reconoció que el resultado final dependerá de factores externos y domésticos que no pueden anticiparse con exactitud. Por ahora, el Gobierno mantiene oficialmente su proyección de crecimiento de 3,4% para este año y apuesta a que el paquete fiscal contribuya a que la economía avance más en 2027.

El Ejecutivo sustenta su estrategia en la capacidad fiscal del país para responder a los choques externos sin abandonar la senda de sostenibilidad de las cuentas públicas. Foto: Perú Retail

Bonos: quiénes recibirían la ayuda y cuándo se pagaría

De los S/ 18.000 millones anunciados para el próximo año, alrededor de S/ 2.500 millones se destinarían a bonos para familias vulnerables y pensionistas. Fujimori indicó que las transferencias se aplicarían durante un periodo de entre tres y cinco meses, dependiendo de las necesidades de los beneficiarios.

El paquete contempla distintos grupos de hogares expuestos a los efectos de El Niño: familias del norte que podrían verse afectadas por lluvias e inundaciones, hogares del sur expuestos a sequías y pérdidas de ganado o cosechas, y personas que viven en zonas vulnerables a huaicos y desbordes de ríos, incluso en áreas cercanas a Lima.

También se prevén transferencias temporales para otros grupos vulnerables, entre ellos pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de amortiguar el efecto de la inflación y evitar una mayor caída de su capacidad adquisitiva.

Cuba señaló que los bonos no estarán dirigidos exclusivamente a damnificados por El Niño, sino que forman parte de una respuesta más amplia frente a los factores que podrían afectar los ingresos de determinados hogares.

De los S/ 18.000 millones anunciados para el próximo año, alrededor de S/ 2.500 millones se destinarían a bonos para familias vulnerables y pensionistas. Fujimori indicó que las transferencias se aplicarían durante un periodo de entre tres y cinco meses, dependiendo de las necesidades de los beneficiarios. | Foto: Andina

“Estos bonos no son solamente por el FEN, son bonos en general de respuestas rápidas a sectores vulnerables”, explicó el ministro.

Sobre la focalización, indicó que el MEF coordinará con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para identificar a los hogares que requieren apoyo. El Gobierno prevé utilizar registros georreferenciados y herramientas de identificación de la población vulnerable para reducir el riesgo de excluir a familias afectadas o entregar recursos a personas que no los necesitan.

“La pandemia nos enseñó a focalizar mejor”, afirmó Cuba, quien reconoció que uno de los desafíos será evitar tanto los errores de inclusión como la subcobertura de beneficiarios.

El ministro adelantó que los bonos dirigidos a sectores vulnerables y pensionistas podrían comenzar a ejecutarse desde diciembre. Sin embargo, todavía no se ha precisado cuánto recibirá cada beneficiario, cuáles serán los requisitos definitivos ni el padrón completo de personas elegibles.