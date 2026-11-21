Durante una entrevista con el medio chino CCTV, la presidenta de la República dio a conocer detalles de su reunión con el presidente chino Xi Jinping, durante su visita a la ciudad de Shenzhen por motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según sus declaraciones, las conversaciones de ambos mandatarios giraron en torno a la alianza estratégica entre el Perú y China y la oportunidad que tiene el Asia para conectar con países de la región, a través de nuestros puertos.

“China nos ha ayudado a construir el puerto de Shanghai. Y a lo que nosotros aspiramos es que el Perú se convierta en un hub logístico de Sudamérica. No solamente para China, sino para toda Asia”, expresó.

Asimismo, reveló que conversaron sobre las alianzas que quieren hacer en aduanas inteligentes, para generar rapidez en el comercio entre Shanghái y Chancay.

Remarca interés por relaciones bilaterales

En otro momento, sostuvo que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una gran oportunidad para el Perú porque puede generar encuentros con las economías del mundo que “representan 60% del PBI del mundo y 50% del comercio exterior”.

“De este comercio exterior, para el Perú significa el 60% o 65%. Y acabamos de batir récord en comercio exterior. Vamos a llegar este año a más de US$100.000 millones en exportación. Entonces, para mí APEC no es un simple foro, es una gran oportunidad para el Perú”, dijo.

La mandataria remarcó que, si bien el Perú es un país que le da la bienvenida a los inversionistas extranjeros bajo las mismas reglas de competencia, APEC también es una oportunidad para los inversionistas peruanos.

“Pero mi enfoque está en los pequeños inversionistas, en los pequeños agricultores que puedan tener la posibilidad de exportar sus productos a estos 20 países adicionales. Para mí es una oportunidad de invitar a los inversionistas de todos los países del mundo a que miren al Perú, que tiene una posición sólida económica, que tiene una moneda estable y que tiene grandes oportunidades, ya sea en minería, en pesca, en infraestructura o en agroexportación”, manifestó.