Keiko Fujimori, destacó la fortaleza económica del Perú e invitó a los empresarios chinos a continuar invirtiendo en el país, durante un encuentro realizado en Shenzhen, en la República Popular China, donde participará en el Foro APEC.

Ante más de 70 representantes de empresas chinas de distintos sectores y rubros, la mandataria afirmó que el Perú ofrece estabilidad, apertura y confianza a los inversionistas.

Además, señaló que el Perú tiene grandes oportunidades en diversos sectores, especialmente en minería, y destacó los avances de su gestión para destrabar inversiones en este sector y también en materia ambiental.

También, resaltó los principales indicadores económicos del país y sostuvo que el Perú ha mantenido un crecimiento superior al promedio regional.

“En lo que va de este siglo, la economía peruana ha crecido en promedio 4 %, casi el doble de lo registrado en América Latina y el Caribe, que creció 2.3 %. Nuestra economía se ha triplicado en los últimos 25 años. Nuestra moneda es la más estable en toda América Latina”, indicó la mandataria.

Asimismo, destacó el manejo de las finanzas públicas y la solidez de las reservas internacionales. “La actitud responsable de los ministerios de Economía en las últimas décadas ha permitido tener un gran manejo, que hoy tenemos una deuda pública del 30 % sobre el PBI, menos de la mitad del promedio de América Latina. Además, tenemos reservas internacionales equivalentes al 26 % del PBI, el ratio más alto en la región”, precisó.

Garantías para la inversión y mayor estabilidad política

Por otro lado, Fujimori sostuvo que sostuvo que estos resultados se sustentan en el marco institucional del país y en disposiciones que brindan seguridad a los inversionistas. “Tenemos una Constitución clara y fuerte, que tiene dos grandes capítulos fundamentales para ustedes”, expresó.

En ese sentido, destacó la autonomía del Banco Central de Reserva. “El primer capítulo tiene que ver con el Banco Central de Reserva, que le da la garantía de que sea una institución autónoma e independiente, en la que además acaba de volver a juramentar Julio Velarde, uno de los mejores directores de bancos centrales en América Latina, y que nos ha dado a los peruanos la tasa más baja de inflación”, resaltó.

Impacto del puerto de Chancay

La mandataria también destacó el aporte del puerto de Chancay al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Perú, China y el Asia. “Hace dos años se inauguró con la presencia del presidente Xi Jinping el puerto de Chancay, un puerto que le ha dado un dinamismo muy importante a las relaciones comerciales entre Perú, China y entre Perú y todo el Asia. Hoy las embarcaciones demoran muchos menos días, justamente gracias a esta inversión”, manifestó.

De otro lado, Keiko Fujimori informó que el Gobierno viene implementando medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y sostener el dinamismo de la economía con la adopción de medidas contracíclicas. En ese contexto, señaló que su gestión destinará recursos adicionales para la ejecución de proyectos de inversión y la generación de empleo.

“Vamos a invertir más de 5 billones de dólares (5000 millones de dólares) adicionalmente a nuestro presupuesto para darle un impulso a la economía con proyectos importantes, generando puestos de trabajo y generando sobre todo la reducción de la pobreza”, expresó.