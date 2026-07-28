Keiko Fujimori dio su primer mensaje a la nación este 28 de julio. Fotos: Alonso Chero / @photo.gec.
Keiko Fujimori dio su primer mensaje a la nación este 28 de julio. Fotos: Alonso Chero / @photo.gec.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori juró este martes 28 de julio como presidenta del Perú en el Congreso. Durante su primer mensaje a la nación destacó las medidas de urgencia ante el fenómeno de El Niño, la seguridad ciudadana, el aumento del salario mínimo y Pensión 65.

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