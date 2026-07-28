Keiko Fujimori juró este martes 28 de julio como presidenta del Perú en el Congreso. Durante su primer mensaje a la nación destacó las medidas de urgencia ante el fenómeno de El Niño, la seguridad ciudadana, el aumento del salario mínimo y Pensión 65.

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Aumento del salario mínimo de S/1.130 s S/1.300

En su discurso del 28 de julio, Fujimori anunció que elevará la remuneración mínima vital a S/1.300 mensuales. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio brindado por única vez a las micro y pequeñas empresas.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/1.300. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, señaló.

Keiko Fujimori duplicará Pensión 65

También anunció que su gobierno duplicará el monto del programa Pensión 65 y avanzará en la implementación de una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza, como parte de una nueva política de protección social. De esta manera, el monto pasará de S/350 bimestral a S/700 bimestrales.

“Porque quien trabajó toda su vida por el Perú merece un Perú que hoy trabaje por él. La gratitud también es una política pública”, sostuvo.

Culminar Línea 2 del Metro de Lima

Durante su discurso Fujimori enumeró una serie de grandes proyectos de infraestructura que serán impulsados durante los cinco años de su gobierno. Destacan la culminación de la Línea 2 del Metro Lima y Callao, además de la ejecución de las líneas 3,4,5 y 6.

Asimismo, adelantó que impulsará el sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como de los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca y terminar la Nueva Carretera Central. “Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”, sostuvo Fujimoril.

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Medidas para mitigar el fenómeno de El Niño

Ante el fenómeno de El Niño, Keiko Fujimori sostuvo que su gobierno implementará un plan de contingencia frente a este evento climatológico. La medida contempla la descolmatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos.

Además, se destinará maquinaria pesada a los puntos críticos y se aplicará un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicina en zonas de mayor vulnerabilidad. Propuso también que los agricultores afectados por el fenómeno de El Niño reciban asistencia financiera y técnica.

Plan para reducir a la mitad el desempleo juvenil

Respecto al desempleo juvenil, la mandataria señaló que uno de sus principales objetivos será reducir el desempleo juvenil, que actualmente afecta a más de 250.000 jóvenes de entre 14 y 24 años que no logran encontrar empleo.

Para ello, el Gobierno ampliará y mejorará los programas orientados a fortalecer las capacidades para el trabajo, entre ellos Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y las iniciativas de apoyo integral al emprendimiento.

La meta planteada por el Ejecutivo es reducir la tasa de desempleo juvenil de cerca del 10% a la mitad durante los próximos años. Además, anunció que se ampliará el programa Beca 18, con el objetivo de que un mayor número de jóvenes acceda a estudios superiores y mejore sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.