La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en el Diálogo de Alto Nivel del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Nueva York, donde expuso las condiciones macroeconómicas del Perú ante inversionistas internacionales y detalló las prioridades de su gestión en infraestructura, transporte e integración regional.

Durante su intervención, la jefa de Estado sostuvo que el país ofrece un entorno estable para el capital privado. “¿Cuáles son las fortalezas del Perú? ¿Y por qué creen que ustedes, los inversionistas, podrían estar dispuestos a venir al Perú? ¿Qué buscan cuando analizan un país? Buscan un crecimiento sostenible respaldado por fundamentos sólidos. Y el Perú tiene ambos”, afirmó.

La mandataria detalló que la economía peruana registra una proyección de crecimiento de 3,4 %, reservas internacionales por 100.000 millones de dólares, un déficit fiscal de 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 30 % del producto. Asimismo, resaltó que la Constitución otorga igualdad de condiciones a los capitales nacionales y extranjeros, al tiempo que remarcó la autonomía del Banco Central de Reserva y la permanencia de Julio Velarde como señales de previsibilidad para los mercados.

En materia de obras públicas, Fujimori manifestó que su gobierno impulsará proyectos de carreteras, aeropuertos, líneas de metro en Lima y sistemas de movilidad urbana en Arequipa y Trujillo. Respecto al sector educativo, precisó que la meta de su gestión es la edificación de 2.000 colegios en los próximos cinco años, junto con la reparación de 3.000 instituciones educativas existentes y la actualización del currículo escolar en lectura, matemáticas e inglés.

El encuentro contó con la presencia del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo; el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; la directora ejecutiva del Grupo Macquarie, Shemara Wikramanayake, así como directivos institucionales y autoridades gubernamentales.

Al cierre de la jornada, la mandataria informó sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas con Colombia y México, y adelantó que realizará una visita oficial a territorio mexicano a fin de año para reimpulsar el trabajo conjunto en la Alianza del Pacífico.