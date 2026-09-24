Durante su intervención ante ejecutivos e inversionistas institucionales, la mandataria argumentó que el país reúne condiciones para la inversión privada | Foto: Difusión
Durante su intervención ante ejecutivos e inversionistas institucionales, la mandataria argumentó que el país reúne condiciones para la inversión privada | Foto: Difusión
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en el Diálogo de Alto Nivel del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Nueva York, donde expuso las condiciones macroeconómicas del Perú ante inversionistas internacionales y detalló las prioridades de su gestión en infraestructura, transporte e integración regional.

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