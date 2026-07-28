Arequipa: Semana de alerta en salud y agro por El Niño
Arequipa: Semana de alerta en salud y agro por El Niño
Por Redacción EC

Durante su primer discurso por Fiestas Patrias este 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori indicó que uno de los puntos inmediatos a atender en su gobierno es la mitigación del fenómeno de El Niño en el país.