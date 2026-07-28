Durante su primer discurso por Fiestas Patrias este 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori indicó que uno de los puntos inmediatos a atender en su gobierno es la mitigación del fenómeno de El Niño en el país.

Es así que, según la jefa de Estado, se implementará un plan de contingencia frente a este evento climatológica para tener medidas de prevención.

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“El cambio climático y el acecho constante del fenómeno de El Niño no son problemas del futuro, son amenazas del presente que cada año destruyen cultivos y aíslan pueblos enteros, rompen carreteras y hunden en la miseria a miles de agricultores en el norte, el centro y el sur de nuestra patria”, expresó Fujimori durante su mensaje presidencial.

Es así que este plan de contingencia, explicó, contempla la descolmatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y se protegerán las cuencas.

Asimismo, sostuvo Fujimori, se destinará maquinaria pesada a los puntos críticos y se aplicará un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en zonas de mayor vulnerabilidad.

Además, propuso que los agricultores afectados por el fenómeno de El Niño reciban asistencia financiera y técnica.