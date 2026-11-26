La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, llegó esta mañana a la ciudad de Urubamba, región Cusco, donde desarrollará una agenda de trabajo, en el marco de su viaje N° 31 al interior del país.

La mandataria liderará la ceremonia de suscripción de la adenda con la empresa Cálidda, para extender la masificación de gas natural a 7 regiones en la sierra y selva, lo que permitirá que cerca de 1 millón de ciudadanos puedan beneficiarse con energía más económica y con menor impacto ambiental.

Como parte de su agenda, la jefa de Estado también inaugurará el segundo nivel del Pabellón de Hospitalización Pediátrica Especializada, el cual brindará continuidad al cuidado pediátrico especializado cerca del hogar y con acompañamiento familiar.

Asimismo, la mandataria participará en la ceremonia de clausura de la 64° Edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos “CADE 2026” en el Centro de Convenciones en la Plaza Yanahuara de Vidawasi, Urubamba, que este año reúne a aproximadamente 700 participantes de distintas regiones del país, entre líderes empresariales, representantes de gremios, cámaras de comercio, y autoridades regionales.

Tras la ceremonia, Fujimori sostendrá una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Finalmente, la mandataria saludará a los alcaldes electos, provinciales de Urubamba y Anta y al alcalde electo distrital de Huaroccondo para el periodo 2027 – 2030.