También señaló que con las designaciones de los ministros de Estado se ha priorizado la forma de mejorar los servicios a los ciudadanos. Foto: César Campos / @photo.gec.
También señaló que con las designaciones de los ministros de Estado se ha priorizado la forma de mejorar los servicios a los ciudadanos. Foto: César Campos / @photo.gec.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, aseguró que no habrá reducción de feriados y que ningún derecho laboral será recortado.

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