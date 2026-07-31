Keiko Fujimori, presidenta del Perú, aseguró que no habrá reducción de feriados y que ningún derecho laboral será recortado.

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“Ningún derecho laboral va a ser recortado, eso es lo que quiero señalar. Lo he dicho en el mensaje a la nación y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy”, sostuvo la mandataria.

Por otro lado, Fujimori destacó las cualidades de los ministros que componen su gabinete ministerial.

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“La convocatoria que se ha hecho para el Consejo de Ministros ha incluido a personas que tienen gran experiencia, experiencia en su sector, experiencia política. Y aquí lo que hemos priorizado es su capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos”, agregó.

También señaló que con las designaciones de los ministros de Estado se ha priorizado la forma de mejorar los servicios a los ciudadanos. “Cada uno de los ministros goza de una excelente hoja de vida, tiene la preparación y van a saber trabajar en equipo. Eso es lo importante”, subrayó.