La presidenta Keiko Fujimori participó en el “campanazo” de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori participó en el “campanazo” de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en el tradicional “campanazo” de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York, como parte de sus actividades realizadas en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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