La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en el tradicional “campanazo” de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York, como parte de sus actividades realizadas en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El objetivo del encuentro es promover al Perú como un destino atractivo para la inversión y fortalecer los vínculos económicos y empresariales con los Estados Unidos, mediante una visita oficial de la jefa de Estado a la sede del New York Stock Exchange (NYSE).

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“La NYSE constituye una plataforma importante para diversas empresas peruanas que acceden a capital internacional para financiar sus operaciones y generar empleo en el país”, indicó la presidencia en una nota de prensa.

Señala que la visita brindará la oportunidad de interactuar con ejecutivos de compañías líderes, participar en actividades protocolares vinculadas al cierre de la jornada bursátil y sostener intercambios con medios especializados en información financiera.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo un encuentro con directivos de la Bolsa de Valores de Nueva York. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

Tradicional “campanazo”

A su llegada a la sede del New York Stock Exchange, la mandataria fue recibida por la presidenta de la Bolsa de Valores de Nueva York, Lynn Martin, y sostuvo un encuentro con directivos de la institución.

Posteriormente, la mandataria se trasladó al Trading Floor, donde firmó el Libro del Campanazo (Bell Ringer Book) y participó en una sesión fotográfica.

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Finalmente, Keiko Fujimori realizó el tradicional toque de la campana de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York, acompañada por Lynn Martin y miembros de la delegación peruana.