Fujimori pidió resultados al titular del MEF recién para el siguiente año. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
Fujimori pidió resultados al titular del MEF recién para el siguiente año. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, indicó que duplicar Pensión 65 se estaría dando aún en el 2027. El anuncio contradice con lo dicho en su Mensaje a la Nación de julio, donde prometió aumentar el monto del subsidio.

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