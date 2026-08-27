Keiko Fujimori, presidenta del Perú, indicó que duplicar Pensión 65 se estaría dando aún en el 2027. El anuncio contradice con lo dicho en su Mensaje a la Nación de julio, donde prometió aumentar el monto del subsidio.

“Por eso ministro, auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejoras”, señaló la presidenta dirigiéndose a Elmer Cuba, ministro de Economía.

Fujimori pidió resultados al titular del MEF recién para el siguiente año. Asimismo, la mandataria pidió que el éxito de la gestión económica se traduzca en un beneficio para quienes ya reciben una pensión y para quienes nunca accedieron al sistema.

Como se recuerda, Keiko Fujimori, en su primer Mensaje a la Nación, anunció ante el Congreso la duplicación de Pensión 65. “Iniciaremos duplicando para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”.

Indicó que dicha promesa sería el primer paso hacia una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. En su discurso también anunció el despliegue de brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas, como parte de la estrategia del programa.