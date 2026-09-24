La presidenta de la república, Keiko Fujimori, presentó ante empresarios e inversionistas internacionales una cartera de proyectos y oportunidades para captar capital privado en sectores estratégicos del país, durante un encuentro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en Nueva York.

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Durante su intervención, la mandataria puso especial énfasis en las oportunidades vinculadas al sector minero y al comercio exterior. Asimismo, destacó el potencial del país para consolidarse como una plataforma logística y productiva en la costa del Pacífico de América del Sur.

En ese contexto, la jefa de Estado resaltó también las oportunidades que ofrecen sectores vinculados con infraestructura digital, tecnologías emergentes y actividades aeroespaciales, como parte de una estrategia orientada a diversificar y ampliar las posibilidades de inversión en el país.

Fujimori señaló, además, el interés del Perú por profundizar sus vínculos económicos con Estados Unidos y explicó las medidas que impulsa el Gobierno para fortalecer la productividad, promover la inversión y mejorar el clima de negocios. En esa línea, destacó la estabilidad económica del país y su amplia integración comercial con los principales mercados internacionales.

En el encuentro empresarial también participaron el canciller Carlos Espá, los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; del Ambiente, Vladimiro Huaroc y el representante permanente del Perú ante la ONU, embajador Carlos Pareja.