La jefa de Estado resaltó también las oportunidades que ofrecen sectores vinculados con infraestructura digital, tecnologías emergentes y actividades aeroespaciales. Foto: gob.pe
La jefa de Estado resaltó también las oportunidades que ofrecen sectores vinculados con infraestructura digital, tecnologías emergentes y actividades aeroespaciales. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, presentó ante empresarios e inversionistas internacionales una cartera de proyectos y oportunidades para captar capital privado en sectores estratégicos del país, durante un encuentro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), en Nueva York.

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