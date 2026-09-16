Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, acompañado de Keiko Fujimori, presidenta del Perú, presentó a los Comisionados de Alto Nivel para las reformas estructurales y el aumento de la productividad del Perú.

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De acuerdo con Cuba, la iniciativa tiene como objetivo impulsar cuatro ejes: promover la formalización laboral, fortalecer la inclusión financiera, mejorar la gestión de la inversión pública y mejorar el cumplimiento tributario.

Comisionados de Alto Nivel para las reformas

Formalización Laboral y Productividad: Miguel Jaramillo y Gustavo Yamada

Inclusión y Acceso al Financiamiento: Martín Naranjo y Miguel Palomino

Mejora de la Gestión de la Inversión Pública: Milton Von Hesse y Miguel Prialé

Impulso al Cumplimiento Tributario: Manuel Estela

Cabe precisar que los Socios Cooperantes para la implementación de las reformas estructurales fueron el Banco Mundial, BID, CAF, la Delegación de la Unión Europea, la Cooperación Alemana, el Gobierno de Suiza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“Quiero agradecer la cooperación que hace posible que estos comisionados puedan estar con nosotros estos meses. Por habernos apoyado en el diseño y conformación de este grupo”, indicó Cuba.

“Hemos decidido con el ministro Elmer Cuba conformar estos cuatro grupos de alto nivel que tendrán la responsabilidad de formular lineamientos técnicos, concretos y basados en evidencia sobre cuatro desafíos prioritarios para nuestro país: enfrentar la informalidad laboral, el limitado acceso al financiamiento, las deficiencias en la inversión pública y el bajo cumplimiento tributario”, agregó Fujimori.

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Milton Von Hesse, sostuvo que darán su mayor esfuerzo para lograr el objetivo. “El reto que nos pone es alto, es integral y también es altamente participativo en distintos equipos profesionales del Perú y vamos a dar todo de parte de nosotros para lograr el objetivo”, señaló.

Por su parte, Manuel Estela, precisó que el “propósito es colaborar y apoyar el esfuerzo de análisis para mejorar el cumplimiento tributario del Perú y con ello apoyar el objetivo de que el crecimiento tenga una buena dosis de inclusividad”. A su turno, Martín Naranjo, destacó que toma este cargo con “mucha responsabilidad y que hay mucho trabajo por hacer en inclusión financiera”.

“Estaremos abocados a la tarea de recoger la mejor evidencia posible sobre qué reformas pueden hacer que más peruanos tengan acceso a derechos laborales. Ahora, estamos en la cola de América Latina, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para ponernos en una mejor posición”, finalizó Miguel Jaramillo.