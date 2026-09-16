Keiko Fujimori sostuvo que estos grupos de trabajo tendrán la responsabilidad de formular lineamentos técnicos en estos cuatro ejes. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori sostuvo que estos grupos de trabajo tendrán la responsabilidad de formular lineamentos técnicos en estos cuatro ejes. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, acompañado de Keiko Fujimori, presidenta del Perú, presentó a los Comisionados de Alto Nivel para las reformas estructurales y el aumento de la productividad del Perú.

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