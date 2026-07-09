Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, se refirió, en una entrevista para El Universo de Ecuador, sobre las prioridades que tendrá en materia económica cuando asuma funciones.

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La lideresa de Fuerza Popular prevé terminar el año con un crecimiento económico cerca al 3,9% y proyecta un alza de entre 5% y 6% para el 2027.

“En estos momentos que estamos creciendo un 3,2% esperamos terminar el año cerca del 3,8%. Para el próximo año, calculo que estaremos creciendo entre 5% y 6%. Este dinamismo en la economía que le vamos a dar desde la pequeña empresa hasta la más grande, permitirá sobre todo crear puestos de trabajo y reducir la pobreza”, sostuvo.

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Keiko Fujimori también se refirió a la informalidad en el país. Precisó que en su gobierno, se buscará darle todas las facilidades a la micro y pequeña empresa.

“Perú es todavía un país donde hay mucha informalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle todas las facilidades, flexibilidad a la micro y pequeña empresa. Es a ellos que tenemos que darles todos los mecanismos de respaldo de parte del Estado. También, debemos destrabar los grandes y medianos proyectos”, subrayó.