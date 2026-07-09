Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, se refirió, en una entrevista para El Universo de Ecuador, sobre las prioridades que tendrá en materia económica cuando asuma funciones.
Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, se refirió, en una entrevista para El Universo de Ecuador, sobre las prioridades que tendrá en materia económica cuando asuma funciones.
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La lideresa de Fuerza Popular prevé terminar el año con un crecimiento económico cerca al 3,9% y proyecta un alza de entre 5% y 6% para el 2027.
“En estos momentos que estamos creciendo un 3,2% esperamos terminar el año cerca del 3,8%. Para el próximo año, calculo que estaremos creciendo entre 5% y 6%. Este dinamismo en la economía que le vamos a dar desde la pequeña empresa hasta la más grande, permitirá sobre todo crear puestos de trabajo y reducir la pobreza”, sostuvo.
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Keiko Fujimori también se refirió a la informalidad en el país. Precisó que en su gobierno, se buscará darle todas las facilidades a la micro y pequeña empresa.
“Perú es todavía un país donde hay mucha informalidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle todas las facilidades, flexibilidad a la micro y pequeña empresa. Es a ellos que tenemos que darles todos los mecanismos de respaldo de parte del Estado. También, debemos destrabar los grandes y medianos proyectos”, subrayó.
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