Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa para el periodo 2025-2031. (Foto: @ope_peru / X)
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa para el periodo 2025-2031. (Foto: @ope_peru / X)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, se refirió, en una entrevista para El Universo de Ecuador, sobre las prioridades que tendrá en materia económica cuando asuma funciones.

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