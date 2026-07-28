Esto lo anunció la presidenta Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación | FOTOS LUIS CHOY
Esto lo anunció la presidenta Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación | FOTOS LUIS CHOY
/ LUIS CHOY
Por Maritza Saenz

Durante su primer discurso ante el Congreso de la República, este 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que la mejora de la infraestructura social y productiva será el tercer pilar de su gobierno.

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