Durante su primer discurso ante el Congreso de la República, este 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que la mejora de la infraestructura social y productiva será el tercer pilar de su gobierno.

“Para apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país, es necesario incrementar la calidad y disponibilidad de infraestructura, y ese será nuestro tercer objetivo”, afirmó.

De acuerdo con su discurso, para mejorar la infraestructura social, su gobierno se enfocará en la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y de salud. En cuanto a la infraestructura productiva, acelerará la inversión pública y privada, incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos.

También hizo mención de la infraestructura hidráulica que tendrán en cuenta a través de la ejecución de presas, diques y pozos, canales de riego, tuberías y estaciones de bombeo.

“Expandiremos el acceso al agua potable con plantas de tratamiento y sistemas de distribución. Conectaremos al Perú con carreteras y otras vías modernas y seguras, reduciendo los tiempos de viaje y costos logísticos, fortaleciendo la producción y los mercados. Todas estas obras sentarán las bases y los cimientos para el verdadero desarrollo de todo el Perú”, mencionó Fujimori Higuchi.

Grandes proyectos prometidos

La mandataria también enumeró una serie de grandes proyectos de infraestructura que serán impulsados durante los cinco años de su gobierno.

Uno de ellos será la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, además de la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6. Asimismo, anunció el impulso de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como de los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca.

Otro de los proyectos anunciados fue la culminación de la Nueva Carretera Central, que integrará Lima con el centro del país, permitirá descongestionar la actual vía y fortalecerá el transporte de pasajeros y mercancías.

Asimismo, anunció la ejecución de las carreteras Oyón–Ambo, Canta–La Viuda–Unish, Puerto Ocopa–Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, la carretera Los Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4, junto con un Programa Nacional de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales.

“Todas estas obras sentarán las bases y los cimientos para el verdadero desarrollo de todo el Perú”, aseguró.