La mandataria estará acompañada de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, Juan Sheput, ministro de Trabajo y Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. (Foto: Presidencia)
La mandataria estará acompañada de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, Juan Sheput, ministro de Trabajo y Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

Este lunes 28 de septiembre desde las 3:45 p.m., Keiko Fujimori, presidenta del Perú, realizará un anuncio en materia laboral en una ceremonia que se llevará a cabo en Palacio de Gobierno.

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