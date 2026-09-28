Este lunes 28 de septiembre desde las 3:45 p.m., Keiko Fujimori, presidenta del Perú, realizará un anuncio en materia laboral en una ceremonia que se llevará a cabo en Palacio de Gobierno.

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Uno de los puntos que la mandataria abordará será la aprobación del primer tramo del sueldo mínimo. Como se recuerda, Fujimori anunció el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1,300.

La mandataria estará acompañada de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros.

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Además, la ceremonia contará con la participación de Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Cabe señalar que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que el primer alza de la RMV, de unos S/100, se aplicaría entre octubre y noviembre de este año, mientras que el segundo incremento, de S/70, en el siguiente semestre.