La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de la República de Singapur, Lawrence Wong.

La reunión se realizó como parte de la agenda oficial de la mandataria en la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen, República Popular China.

Durante el encuentro, la jefa de Estado planteó fortalecer la cooperación en materia de ejecución de políticas educativas debido al gran desarrollo obtenido por el país asiático y en otros temas como planificación y gestión de parques industriales, gobierno digital e inteligencia artificial.

Asimismo, la mandataria abordó la reciente adopción de dispositivos legales para el desarrollo de zonas económicas especiales en el Perú y destacó la experiencia adquirida por Singapur en la materia.

Keiko Fujimori también agradeció el respaldo de Singapur a la incorporación del Perú al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) y destacó la relación comercial sustentada en el TLC bilateral, vigente desde el 2009, y en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).