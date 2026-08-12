La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que la modernización de la infraestructura portuaria será clave para fortalecer la competitividad.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que la modernización de la infraestructura portuaria será clave para fortalecer la competitividad.
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que la modernización de la infraestructura portuaria será clave para fortalecer la competitividad y el comercio exterior del Perú, durante la inauguración del sistema shore power en el Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao, operado por DP World.

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