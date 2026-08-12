La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que la modernización de la infraestructura portuaria será clave para fortalecer la competitividad y el comercio exterior del Perú, durante la inauguración del sistema shore power en el Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao, operado por DP World.

La mandataria aprovechó la puesta en funcionamiento de esta tecnología —que permite a los buques conectarse a la red eléctrica del terminal mientras permanecen atracados y apagar sus motores auxiliares— para destacar el papel de la inversión privada en el desarrollo económico del país.

“Un puerto moderno no mueve solo contenedores, mueve oportunidades. El Perú necesita inversión privada, necesita innovación, necesita empresas que tengan la capacidad y la voluntad de mirar más allá del corto plazo”, sostuvo Fujimori.

En esa línea, señaló que el Estado debe acompañar las inversiones privadas mediante mejores condiciones para su desarrollo. “Necesita también de un Estado que acompañe ese esfuerzo, que genere condiciones para invertir, que dé seguridad jurídica, que promueva la competencia y que facilite la incorporación de nuevas tecnologías”, afirmó.

Para la presidenta, la combinación entre inversión privada e intervención estatal debe traducirse en mayor crecimiento y generación de empleo. “Cuando el sector privado innova, invierte y genera empleo, y cuando el Estado establece las condiciones adecuadas para que esa inversión pueda desarrollarse, el gran beneficiado es el Perú”, agregó.

Fujimori destacó la importancia estratégica del puerto del Callao para la economía peruana, al considerarlo una de las principales puertas de entrada y salida de las exportaciones e importaciones del país.

“Por este puerto salen los arándanos de La Libertad, las paltas de Ica, las uvas y los mangos de Piura. Entra la maquinaria de un taller de Villa El Salvador, salen los polos y las camisetas de Gamarra. Este no es solamente un muelle, es una de las puertas por donde el trabajo peruano llega al mundo”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que la modernización de los terminales portuarios debe ser vista como parte de una estrategia para fortalecer la economía y ampliar las oportunidades para los sectores productivos. “Modernizar puertos significa también fortalecer nuestra economía”, remarcó.

Shore power: una tecnología que busca elevar la competitividad

El nuevo sistema permite que los buques conecten sus sistemas eléctricos a la red del terminal mientras se encuentran en el muelle, evitando mantener encendidos sus motores auxiliares a combustibles fósiles.

De acuerdo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, se trata de una tecnología que solo está presente en alrededor del 3% de los puertos del mundo y que se utiliza por primera vez en Hispanoamérica.

El funcionario explicó que la implementación permitirá reducir el consumo de combustibles y las emisiones de contaminantes como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, además de disminuir la contaminación sonora durante la permanencia de los buques en el puerto.

“Este importante aporte no es solo un paso en la modernización de los servicios portuarios, sino que incide en el posicionamiento más competitivo del Perú en la región y en la cadena global de transporte marítimo”, sostuvo Rey.

El ministro también destacó la inversión realizada por DP World y la consideró una señal relevante para fortalecer la confianza de los inversionistas.

“La importante inversión de DP World es una destacable señal al inicio del gobierno. Queremos reforzar la confianza de los inversionistas para fomentar decididamente el crecimiento y desarrollo económico del Perú”, afirmó.

DP World concentra hasta 70% de la carga de contenedores

Rey recordó que el Terminal Muelle Sur, administrado por DP World, concentra entre el 60% y 70% de la carga de contenedores del puerto del Callao y cuenta con capacidad para atender simultáneamente hasta tres embarcaciones de 400 metros de eslora.

La implementación del shore power se suma a las inversiones realizadas para ampliar y modernizar el terminal. La ampliación del Muelle Sur, ahora denominado Muelle Bicentenario, elevó su capacidad operativa hasta aproximadamente 2,7 millones de TEU anuales.

Para Fujimori, estas inversiones forman parte de una apuesta más amplia por convertir al Perú en un país más competitivo en materia portuaria y de comercio exterior.

“El Perú quiere estar a la vanguardia de la modernización portuaria y de la transición energética. Queremos que nuestros puertos sean más competitivos, que nuestro comercio exterior siga creciendo y generar más oportunidades para los peruanos”, afirmó.

La mandataria añadió que este proceso debe combinar crecimiento económico y sostenibilidad. “Queremos hacerlo cuidando nuestro medio ambiente y pensando en el futuro”, concluyó.