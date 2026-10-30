Las declaraciones de la mandataria peruana se dieron en el marco de su visita oficial a El Salvador. Foto: gob.pe.
Las declaraciones de la mandataria peruana se dieron en el marco de su visita oficial a El Salvador. Foto: gob.pe.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, informó que las negociaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio (TLC) con El Salvador registran avances, con 14 de los 19 capítulos ya resueltos por los equipos técnicos de ambos países.

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