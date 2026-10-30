Keiko Fujimori, presidenta del Perú, informó que las negociaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio (TLC) con El Salvador registran avances, con 14 de los 19 capítulos ya resueltos por los equipos técnicos de ambos países.

No obstante, subrayó que este proceso no debe impedir que los empresarios salvadoreños comiencen a explorar oportunidades de negocios y establecer nuevas inversiones en territorio peruano.

“Queremos aquí en El Salvador y en el Perú firmar nuestro TLC. Estamos en ese proceso bien encaminados. De los 19 capítulos, ya 14 están resueltos. Pero no quiero que esperen a que esté el tratado de libre comercio; desde ya los invito a invertir”, sostuvo.

Las declaraciones de la mandataria peruana se dieron en el marco de su visita oficial a El Salvador y contó con la participación del vicepresidente de ese país, Félix Ulloa; la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Leticia Escobar; y representantes de compañías con interés en invertir en el Perú, así como de empresas que ya operan en el mercado nacional.

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Durante la actividad, la jefa de Estado estuvo acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Salud, Luis Dyer, además de la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce.

En otro momento, Fujimori resaltó la apertura del mercado peruano y su participación en mecanismos de integración económica internacional, como la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que permiten fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de negocios.

Resaltó la transformación productiva del Perú, que ha consolidado su participación en actividades como la minería y la pesca, además de ampliar considerablemente su presencia en los mercados internacionales mediante la agroexportación.

En esa línea, destacó los avances alcanzados en la producción y comercialización de arándanos, uvas, espárragos y paltas, sectores que, según señaló, han contribuido a generar millones de puestos de trabajo. “Nos hemos convertido en el primer productor y exportador de arándanos, de uvas, de espárragos. Estamos segundos en paltas y esto ha permitido generar millones de puestos de trabajo”, manifestó.

Keiko Fujimori explicó que el país cuenta con distintos instrumentos para facilitar la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos, mediante modalidades que permiten canalizar recursos hacia obras de infraestructura y servicios públicos.

“Nosotros invitamos a los inversionistas a que inviertan, ya sea en un concurso abierto. Tenemos mecanismos como asociaciones público-privadas, contratos de Gobierno a Gobierno y el mecanismo de obras por impuestos”, señaló.