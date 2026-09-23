Keiko Fujimori junto a Ian Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Foto: gob.pe
Keiko Fujimori junto a Ian Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Foto: gob.pe
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ian Goldfajn, como parte de las actividades oficiales que desarrolla en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.