Elmer Cuba juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Economía y Finanzas (MEF), en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno en el marco de la festividad de Fiestas Patrias.

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Cuba es consultor macroeconómico de empresas que operan en el Perú. Fue director independiente de las compañías mineras Milpo y Atacocha, director de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

Además, ejerció como vicepresidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg), miembro de la Comisión de Libre Competencia (Indecopi) y exdirector del Banco Central de Reserva (2016).

También fue miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial y consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Presidencia del Consejo de Ministros, Corporación Andina de Fomento (CAF) y Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

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El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que llega a este nuevo gobierno con las mejores expectativas y ganas de llevar al país hacia delante. Además, sostuvo que se llevarán a cabo reformas económicas que han esperado todo el siglo.

“Presidenta, premier, he aceptado la invitación para ser parte de este gobierno con las mejores expectativas, ganas y fuerza para llevar al Perú adelante en los próximos cinco años; realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo para que el Perú vuelva a crecer sanamente, genere empleos y recursos tributarios para que el Perú pueda gastarlos en igualdad de oportunidades, cerrar brechas de infraestructura y enrumbar al país hacia el desarrollo”, sostuvo.

Keiko Fujimori y su Mensaje a la Nación

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, se dirigió a la ciudadanía mediante el ya tradicional Mensaje a la Nación en el Congreso de la República. Allí, la lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada de Luis Galarreta Velarde (primer vicepresidente) y Miguel Torres Morales (segundo vicepresidente).

En sus declaraciones señaló que su gobierno va a aumentar la remuneración mínima vital a S/1.300 mensuales. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas.

“Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, subrayó Fujimori.

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