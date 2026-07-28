Marco Antonio Vinelli jura como ministro de Desarrollo Agrario y Riego. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno. Foto: GEC.
Marco Antonio Vinelli jura como ministro de Desarrollo Agrario y Riego. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Marco Antonio Vinelli juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el gabinete que lidera Luis Galarreta para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno en el marco de la festividad de Fiestas Patrias.