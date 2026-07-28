Marco Antonio Vinelli juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el gabinete que lidera Luis Galarreta para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno en el marco de la festividad de Fiestas Patrias.

Más información: Mensaje a la Nación: Keiko Fujimori anuncia reactivar Promype, ampliar el crédito de Cofide y fortalecer las mypes

Cabe señalar que el último ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú fue Felipe César Meza Millán, quien asumió el cargo el 24 de febrero de 2026.

Keiko Fujimori y su Mensaje a la Nación

La presidenta del Perú se dirigió a la ciudadanía mediante el ya tradicional Mensaje a la Nación en el Congreso de la República. Allí, la lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada de Luis Galarreta Velarde (primer vicepresidente) y Miguel Torres Morales (segundo vicepresidente).

Mas información: Mensaje a la Nación: Keiko Fujimori anunció que duplicará Pensión 65 y aplicará progresivamente una pensión universal

Durante su alocución Keiko Fujimori indicó que duplicará Pensión 65 y aplicará progresivamente una pensión universal para adultos mayores en situación de pobreza.

Se iniciará duplicando el monto de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

“Aplicaremos progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos 8 mayores en situación de pobreza extrema. Desplegaremos brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas”, adelantó la presidenta del Perú.

SOBRE EL AUTOR

Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru