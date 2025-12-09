El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, señaló que ve mucho margen para reducir sustancialmente la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal.

Hassett, el principal candidato en la búsqueda de Donald Trump para elegir al próximo presidente de la Fed según un informe de Bloomberg, fue consultado en la Cumbre del Wall Street Journal CEO Council el martes sobre si impulsaría las fuertes reducciones de tasas que quiere el presidente en caso de asumir el cargo.

“Si los datos sugieren que podemos hacerlo, entonces —como ahora— creo que hay amplio margen para hacerlo”, afirmó. Ante la pregunta de si eso significaría más de 25 puntos básicos, respondió: “correcto”.

La estrecha alineación de Hassett con Trump ha generado debate sobre si mantendría la tradición de décadas de independencia política de la Fed en las decisiones de tasas en caso de ser elegido presidente del organismo.

El propio Trump dijo en una entrevista con Politico publicada el martes que una rápida reducción de los costos de endeudamiento sería una prueba de fuego para su elección al frente del banco central.

Carga política

Ante la pregunta de si su lealtad, en caso de asumir la presidencia de la Fed, sería hacia Trump o hacia su propio criterio económico independiente, Hassett dijo que se guiaría “por mi criterio, en el que creo que el presidente confía”.

Hassett volvió a criticar a la Fed por algunas de sus decisiones de política en los últimos años, acusando al banco central de actuar políticamente.

“Creo que el trabajo más importante del presidente de la Fed es observar los datos económicos y evitar ser parte de la política”, afirmó.