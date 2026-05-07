Mariana Becerra, directora comercial del Jockey Plaza, confirma que, en efecto, el segmento belleza sigue creciendo y que este año llegarán varios conceptos de belleza al ‘mall’. Adelanta que este 2026 aterrizará la marca Mia Beauty Bar (del grupo Intercorp) con un local de 300 m2 y un par de marcas de belleza más, Kiko Milano entre ellas.

Kiko Milano llegaría pronto al Jockey Plaza.

La firma del Grupo Percassi, que ingresará al país de la mano de DBS Beauty Store-como adelantó este Diario-, estaría abriendo a mediados de año su primera tienda propia en el Jockey Plaza. Kiko Milano, llamada también la ‘Zara italiana de la belleza’ tiene una propuesta de lujo accesible y con precios muy competitivos, como afirmó Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, cuando comentó la llegada de la marca hace algunos meses. A nivel global, Kiko Milano cuenta con más de 1.000 tiendas.

Según pudo conocer este Diario, el acuerdo con Kiko Milano estaría ya en las etapas finales y el local se ubicaría en la parte interna del centro comercial. En la región, Kiko Milano, que vende sobre todo sus productos de marca propia, algunos de los cuales se han vuelto virales en las redes sociales, cuenta con tiendas en México y Chile. En este último operan de la mano de DBS Beauty Store desde hace casi cuatro años, con un modelo como el que se implementará en el Perú.

¿Y Sephora? Becerra anota que esta marca está muy interesada en América Latina pero al ser un ingreso regional, los plazos son distintos. Acevedo explicó que Sephora está en la etapa de registro de marcas, pero que aún no inicia la del registro de fórmulas en Digemid. El siguiente paso es la búsqueda de ubicaciones.

La tienda se ubicaría en la parte interna del 'mall', no en el boulevard.

“Por más que hay temas políticos, la economía del Perú viene bien, hay apetito por la región, por traer marcas europeas. Apuestan por venir al país como centro regional de operación”, explica Becerra sobre la llegada de nuevas marcas al país y al Jockey Plaza como puerta de entrada al mercado peruano.

El centro comercial apunta a crecer entre 7% y 8% al cierre de este año, ya con la apertura de nuevas tiendas en el ‘mall’, la llegada de las marcas de lujo y el primer año de la apertura de la tienda ‘flagship’ de adidas, que ha ocupado el espacio que dejó en su momento Forever21.