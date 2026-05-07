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Las grandes marcas de belleza miran al Perú como un mercado en pleno ‘glow’. (foto: difusión)
Las grandes marcas de belleza miran al Perú como un mercado en pleno ‘glow’. (foto: difusión)
Por Claudia Inga Martínez

Las grandes marcas de belleza miran al Perú como un mercado en pleno ‘glow’. Solo el 2025 creció 7% frente al año anterior y ya mueve S/10.000 millones hoy en día, según cifras del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la CCL. Es por eso que en los últimos años han aparecido más jugadores y las grandes marcas globales miran con atención sus primeros pasos en el país.

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