Quienes siguen tutoriales de maquillaje en redes sociales probablemente se hayan cruzado alguna vez con un brillo labial 3D Hydra Lipgloss o el labial Unlimited Double Touch de Kiko Milano. La marca italiana, que ganó notoriedad entre las consumidoras por sus productos de maquillaje y su relación precio-calidad, llega oficialmente al Perú con una apuesta que va más allá de poner sus productos en los estantes, desarrollar una red de tiendas propias y espacios comerciales dentro de otros retailers.

La operación estará a cargo de Empresas DBS, compañía chilena que ya opera en el mercado peruano con DBS Beauty Store y que tiene la franquicia de Kiko Milano. Su plan contempla cerrar el año con aproximadamente cinco espacios comerciales de la marca y alcanzar alrededor de 30 en los próximos tres años, con una combinación de tiendas independientes y módulos dentro de sus establecimientos de belleza.

Dominique Rosenberg, fundadora de Empresas DBS y representante de la marca en el país, mencionó que la distribución proyectada contempla que el 60% de los puntos de venta sean tiendas stand alone —locales exclusivos de Kiko Milano— y el 40% restante corresponda al formato shop in shop, dentro de DBS Beauty Store.

La empresa europea desembarca de la mano de Empresas DBS con una estrategia que combina locales propios y espacios dentro de DBS Beauty Store.

Una inversión de hasta US$600.000 por tienda

El desembarco comienza con una tienda independiente en el centro comercial Jockey Plaza. A esta se sumarán espacios de la marca dentro de DBS Beauty Store, con aperturas previstas en Mall Aventura Arequipa, Real Plaza Piura y Plaza San Miguel. La estrategia busca combinar locales de mayor tamaño con formatos que permitan ampliar la cobertura, aprovechando la infraestructura comercial que la compañía ya tiene en el país.

La inversión para desarrollar una tienda independiente no es menor. Según Rosenberg, abrir un local de Kiko Milano demanda entre US$500.000 y US$600.000, monto que comprende la inversión en el establecimiento y la mercadería inicial. Los gastos operativos y de personal se consideran por separado.

La llegada de Kiko Milano responde, según Rosenberg, a las características que han identificado en el consumidor peruano. La ejecutiva consideró que existe una mayor disposición a experimentar con colores y productos de maquillaje, especialmente en la categoría de ojos, frente a lo que observa en el mercado chileno.

A ello se suma las tasas de crecimiento del mercado local, que considera atractivas para el desarrollo de la marca.

La empresa europea desembarca de la mano de Empresas DBS con una estrategia que combina locales propios y espacios dentro de DBS Beauty Store.

Del fenómeno digital a las tiendas físicas

Fundada en Milán en 1997, Kiko Milano construyó su posicionamiento internacional alrededor de una propuesta de maquillaje con una amplia variedad de tonos, texturas y productos a precios accesibles. En los últimos años, algunos de sus artículos también han ganado visibilidad en plataformas como TikTok. El 3D Hydra Lipgloss, por ejemplo, fue protagonista de videos virales en el 2023, mientras que el Unlimited Double Touch figura entre sus productos más reconocidos.

En el Perú, la compañía busca aprovechar ese reconocimiento y llevarlo a una experiencia de compra presencial. La propuesta no se limitará a los productos que se hicieron populares en redes: la firma llegará con un portafolio amplio y más de 10 colecciones nuevas previstas durante el año, de acuerdo con Rosenberg.

El maquillaje será el principal motor de ventas. La ejecutiva estimó que esta categoría representa alrededor del 70% del negocio de Kiko Milano, con los productos para labios entre sus subcategorías más importantes. El resto de la oferta se distribuye entre cuidado de la piel, productos capilares y perfumes.

La empresa europea desembarca de la mano de Empresas DBS con una estrategia que combina locales propios y espacios dentro de DBS Beauty Store.

“La categoría más importante hoy día es la relacionada con labios”, precisó. No obstante, la compañía también espera desarrollar otras líneas, en particular la de ‘skincare’, que podría ganar participación conforme avance la operación local.

La oferta incluirá, además, productos híbridos que combinan maquillaje y cuidado de la piel. Entre ellos figuran primers con protección solar o ingredientes hidratantes, como el ácido hialurónico. La apuesta es responder a una tendencia de consumo que integra cada vez más funciones en una misma rutina de belleza.

El negocio de DBS

La llegada de Kiko Milano también forma parte de la estrategia de Empresas DBS para ampliar su propuesta comercial en el Perú. A diferencia de DBS Beauty Store, que funciona como una tienda multimarca, Kiko tendrá locales exclusivos y espacios propios dentro de esa cadena.

Ambos formatos, sostuvo Rosenberg, pueden complementarse y atender distintos momentos de compra.

La ejecutiva consideró que el mercado peruano ya cuenta con una oferta desarrollada en cuidado de la piel, productos capilares y maquillaje, pero identifica espacio para una marca especializada con un surtido amplio y colecciones vinculadas a las tendencias de moda.

La empresa europea desembarca de la mano de Empresas DBS con una estrategia que combina locales propios y espacios dentro de DBS Beauty Store.

En cuanto al consumidor al que apunta, Rosenberg señaló que Kiko Milano tiene un perfil transversal, con compradores que van desde adolescentes hasta adultos. El ticket promedio proyectado para el mercado peruano se ubica entre US$25 y US$30.

Por ahora, según la ejecutiva, la prioridad será consolidar el ingreso y cumplir el cronograma de aperturas. La compañía también evalúa nuevas franquicias y unidades de negocio vinculadas al sector de belleza para ampliar su operación.

“Estamos en constante búsqueda de distintas unidades de negocio”, puntualizó Rosenberg.