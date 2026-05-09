Por Fiorella Gil Mena

La disputa por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma nuevos capítulos. Luego de que los gremios de aerolíneas iniciaran un proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones de Ositrán que fijaron la tarifa para pasajeros en conexión, tanto Lima Airport Partners (LAP), como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazaron los cuestionamientos y defendieron tanto la legalidad de la Adenda N°9 como el impacto de la medida sobre la competitividad del aeropuerto.

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