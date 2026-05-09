La disputa por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma nuevos capítulos. Luego de que los gremios de aerolíneas iniciaran un proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones de Ositrán que fijaron la tarifa para pasajeros en conexión, tanto Lima Airport Partners (LAP), como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazaron los cuestionamientos y defendieron tanto la legalidad de la Adenda N°9 como el impacto de la medida sobre la competitividad del aeropuerto.

LAP negó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se haya convertido en el aeropuerto más caro de la región para pasajeros en conexión internacional, como sostienen IATA, ALTA y AETAI.

“Esa afirmación no es correcta. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no es el más caro de la región”, señaló la concesionaria. Según explicó, las aerolíneas están realizando “una comparación inadecuada” al considerar únicamente la TUUA de transferencia y no el costo total que asume el pasajero.

La disputa por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma nuevos capítulos. | Foto: Andina

La empresa añadió que existen aeropuertos de la región, como Panamá, con cargos superiores para vuelos internacionales directos y cuestionó que los gremios no mencionen otros cobros aplicados por las propias aerolíneas, como equipaje, selección de asiento o embarque prioritario.

“Lo que están haciendo estos gremios es tomar un único componente —la TUUA de transferencia— y extrapolarlo como si definiera el costo total del aeropuerto”, indicó LAP.

Descartan impacto directo en conectividad

Respecto a la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima reportadas por AETAI, LAP aseguró que no existe evidencia para atribuir estas decisiones exclusivamente a la tarifa de transferencia.

“Las decisiones de apertura o cierre de rutas son propias de cada aerolínea y responden a múltiples variables comerciales y operativas”, sostuvo la concesionaria.

Además, afirmó que el tráfico de pasajeros en conexión internacional creció 5,4% en el primer trimestre del 2026 frente al mismo periodo del 2025, por lo que consideró “incompleto e irresponsable” vincular cualquier variación únicamente a la TUUA.

La disputa por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma nuevos capítulos. / ANTONIO MELGAREJO

LAP también defendió el esquema tarifario aplicado en el nuevo terminal y recordó que la tarifa de transferencia está contemplada desde el 2013 en el contrato de concesión suscrito con el Estado peruano y regulada por Ositrán.

“La TUUA de conexión no es una novedad”, remarcó la empresa. En paralelo, la concesionaria aseguró que viene trabajando con aerolíneas como Sky Airline, JetSmart, Copa Airlines, Avianca y Air France-KLM dentro de un programa de incentivos para impulsar nuevas rutas y tráfico de pasajeros.

MTC defiende la Adenda 9

Por su parte, el MTC confirmó que la Adenda N°9 continúa en trámite y actualmente se encuentra en la etapa de solicitud de opiniones a entidades competentes, luego de recibir la opinión técnica no vinculante de Ositrán.

“El procedimiento de modificación contractual de la Adenda N°9 se desarrolla conforme al marco legal vigente y no presenta ningún vicio de ilegalidad”, indicó el ministerio.

La entidad respondió así a las críticas de los gremios aeronáuticos, que sostienen que la negociación de la adenda se realiza bajo un decreto derogado. Según el MTC, la nueva Ley N°32441 y su reglamento contemplan mecanismos de transición que permiten continuar los procedimientos iniciados antes del cambio normativo. “La adenda es total y absolutamente legal”, enfatizó el ministerio.

La disputa por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma nuevos capítulos. / ANTONIO MELGAREJO

Asimismo, el MTC destacó que la modificación contractual permitirá que los pasajeros nacionales y turistas extranjeros no paguen la TUUA de transferencia nacional, actualmente suspendida por decisión de LAP.

Sin embargo, reconoció que el pedido de incorporar también la eliminación de la TUUA internacional no prosperó. “Las aerolíneas solicitaron que se incorpore dentro de esta adenda el no cobro de la TUUA de Transferencia Internacional. Sin embargo, por falta de sustento no se incorporó”, sostuvo.

Apuesta por fortalecer el hub limeño

Frente a las críticas sobre una eventual pérdida de competitividad del Jorge Chávez frente a hubs regionales como Bogotá, Santiago o Panamá, el MTC afirmó que el desempeño del aeropuerto responde a múltiples factores y resaltó que el tráfico internacional continúa creciendo.

Según cifras del sector, el tráfico de pasajeros internacionales en el Jorge Chávez aumentó 6,7% entre enero y abril del 2026 respecto al mismo periodo del 2025, mientras que el tráfico de pasajeros en conexión creció 4,5%.

“El mercado ha permitido alcanzar una cifra histórica de 3,2 millones de pasajeros internacionales en el primer trimestre”, indicó el ministerio.

La disputa por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suma nuevos capítulos. | Foto: MTC.

El MTC también señaló que continúa impulsando acuerdos de cielos abiertos y nuevas rutas internacionales, entre ellas el próximo ingreso de Turkish Airlines y Emirates a Lima, además del inicio de operaciones de LEVEL en la ruta Lima-Barcelona.

Por su parte, Ositrán consultado sobre el inicio del proceso judicial presentado por los gremios aeronáuticos, evitó emitir comentarios. “El Ositrán no va a pronunciarse hasta que nos notifiquen de la demanda de manera oficial”, indicó la entidad reguladora.