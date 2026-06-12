Resumen

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De acuerdo con la Asociación de Bodegueros del Perú este tipo de medidas promueven el crecimiento de la informalidad, generando una competencia desleal, perjudicando a los negocios formales. Foto: Andina.
De acuerdo con la Asociación de Bodegueros del Perú este tipo de medidas promueven el crecimiento de la informalidad, generando una competencia desleal, perjudicando a los negocios formales. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), advirtió a la ciudadanía que el Gobierno está proponiendo medidas tributarias orientadas a modificar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el mecanismo de percepción del IGV, por lo que mostró su rotundo rechazo a dichas propuestas.

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