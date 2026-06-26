La Bolsa de Valores de Lima (BVL) todavía tendría recorrido para seguir creciendo. Así lo sostuvo Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa, quien destacó que el mercado peruano ya acumula un avance cercano al 22% en lo que va del 2026 y proyectó un rendimiento adicional de alrededor de 8% hacia fin de año. Con ello, la BVL podría cerrar el año con un retorno acumulado de entre 30% y 31%, al que se sumarían dividendos cercanos al 4%. El optimismo se sustenta en una economía con inflación controlada, crecimiento sostenido y empresas que continúan mejorando sus resultados financieros.

La BVL acumula varios años consecutivos de importantes ganancias. Tras avanzar 21% en 2023, 15% en 2024 y 46% en 2025, el mercado local mantiene una tendencia positiva que, según Credicorp Capital, todavía ofrece oportunidades para los inversionistas, especialmente en empresas con sólidos fundamentos y perspectivas de crecimiento.

Sin embargo, Guzmán consideró que el ciclo alcista todavía no ha terminado. “Sí vemos fundamentos para creer que la Bolsa de Valores de Lima puede seguir creciendo de acá a fin de año. Las empresas peruanas están produciendo mejor que antes, con ingresos creciendo y estructuras de costos mucho más eficientes”, afirmó.

El optimismo se sustenta en una economía con inflación controlada, crecimiento sostenido y empresas que continúan mejorando sus resultados financieros.

Según explicó, las utilidades de las compañías listadas crecieron 34% en 2025 y podrían expandirse otro 43% durante este año, impulsadas principalmente por la minería y sectores vinculados al consumo interno.

Para el ejecutivo, este desempeño empresarial sigue justificando nuevas inversiones en acciones peruanas. “Todavía vemos bastante valor en la Bolsa de Valores de Lima. Hay que ser más selectivos en los sectores que se escogen, pero seguimos viendo oportunidades interesantes”, señaló.

Las acciones favoritas

Frente a un contexto marcado por la incertidumbre electoral y los riesgos internacionales, Credicorp Capital viene privilegiando una estrategia defensiva, aunque sin dejar de lado la exposición al sector minero.

Entre sus principales recomendaciones destacan Ferreycorp, Intercorp Retail, Minsur y Buenaventura. “Ferreycorp nos gusta mucho porque se beneficia tanto de la minería como de la construcción. Tiene una buena política de dividendos y potencial de crecimiento”, comentó Guzmán.

El optimismo se sustenta en una economía con inflación controlada, crecimiento sostenido y empresas que continúan mejorando sus resultados financieros. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

En minería, la apuesta está respaldada por la expectativa de que los precios del cobre y del estaño permanezcan en niveles elevados durante los próximos años.

“Los precios del cobre y del estaño están altos, pero creemos que se mantendrán en estos niveles por un buen tiempo. Eso asegura perspectivas favorables para empresas vinculadas a estos metales”, explicó.

Volatilidad electoral como oportunidad

A diferencia de lo que muchos inversionistas podrían pensar, el proceso electoral representa una oportunidad para ingresar al mercado. Según Guzmán, los episodios de incertidumbre suelen generar movimientos bruscos en las cotizaciones que permiten adquirir acciones a precios más atractivos.

“La volatilidad no necesariamente es algo malo. Nos permite tomar posiciones en mejores valores y comprar activos en niveles más adecuados”, sostuvo.

Además, consideró que el mercado viene descontando la posibilidad de un gobierno más favorable a la inversión privada, escenario que podría fortalecer el interés de inversionistas extranjeros.

A diferencia de lo que muchos inversionistas podrían pensar, el proceso electoral representa una oportunidad para ingresar al mercado.

“Estamos viendo un mayor interés de inversionistas internacionales por la región y Perú podría beneficiarse de esa tendencia si se confirma un entorno más pro mercado”, afirmó.

Respecto al posible impacto del Fenómeno de El Niño, Guzmán señaló que todavía es prematuro estimar consecuencias concretas para las empresas agroexportadoras.

Indicó que la intensidad del evento climático aún no está claramente definida, por lo que resulta difícil proyectar efectos específicos sobre las compañías del sector. No obstante, reconoció que el mercado seguirá monitoreando de cerca la evolución del fenómeno debido a su potencial impacto en producción, exportaciones y costos logísticos.

SpaceX: una apuesta de largo plazo

Durante su presentación, Guzmán también analizó el caso de SpaceX, compañía que recientemente protagonizó una de las operaciones bursátiles más comentadas del mercado internacional.

Si bien destacó el potencial de negocios como Starlink y la apuesta por inteligencia artificial, advirtió que se trata de una inversión con un horizonte más largo y mayores niveles de riesgo.

Durante su presentación, Guzmán también analizó el caso de SpaceX, compañía que recientemente protagonizó una de las operaciones bursátiles más comentadas del mercado internacional. / Michael Nagle

“Es una empresa muy interesante, pero es una apuesta de largo plazo. Hay negocios prometedores, aunque todavía no todos generan márgenes operativos positivos”, explica.

Por ello, considera que los inversionistas deben tener expectativas de maduración más extensas antes de esperar retornos significativos. “Son negocios que necesitan tiempo para desarrollar todo su potencial. Es una inversión para mirar con una perspectiva de varios años”, concluyó.