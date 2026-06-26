Por Fiorella Gil Mena

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) todavía tendría recorrido para seguir creciendo. Así lo sostuvo Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa, quien destacó que el mercado peruano ya acumula un avance cercano al 22% en lo que va del 2026 y proyectó un rendimiento adicional de alrededor de 8% hacia fin de año. Con ello, la BVL podría cerrar el año con un retorno acumulado de entre 30% y 31%, al que se sumarían dividendos cercanos al 4%. El optimismo se sustenta en una economía con inflación controlada, crecimiento sostenido y empresas que continúan mejorando sus resultados financieros.

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