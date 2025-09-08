El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, gana 0,7% en la apertura y supera los 14.900 puntos. La jornada está marcada por el plazo de aceptación de la opa formulada por el BBVA este lunes para hacerse con el control del Sabadell, informó la web Cinco Días.

Los valores que más suben son Unicaja 1,5%, Colonial 1,5% y Santander con 1,4%, mientras que los que más caen son Naturgy -0,4%, Rovi -0,3% y Redeia -0,3%. Además, el ánimo de los inversores se mantiene optimista por el probable recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

En cuanto al resto de bolsas europeas, el índice francés Cac avanza 0,4%, el Da alemán repunta 0,7% y el índice británico FTSE sube un leve 0,10%. En Asia, el Nikkei sube al cierre 1,45% este lunes.

El índice Shanghai avanza 0,38% y el índice Hang Seng de Hong Kong suma 0,70%. Las acciones chinas registraron su mayor caída semanal en cinco meses la semana pasada, debido a una ola de toma de ganancias tras el mayor desfile militar de la historia de China.

El euro se deprecia ligeramente hasta los 1,1712 dólares y el petróleo Brent de referencia en Europa, avanza más del 1% hasta los 66,28 dólares el barril.